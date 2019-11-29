Экономика
REGNUMДагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
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Татарстан освоил более 80% средств, выделенных на проекты по национальной политике
Татар-информвчера в 06:50
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В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI
Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
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Париж счел оскорблением совет Эрдогана Макрону проверить голову
"Посол [Турции] будет вызван в министерство для объяснений", — говорится в заявлении Ранее в пятницу Эрдоган раскритиковал Макрона за его слова о "смерти мозга" НАТО и посоветовал ему самому проверить голову.
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Национализм и притеснение национальных меньшинств может привести к выходу нескольких областей из состава Украины, считает спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
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«Нафтогаз» назвал условие отказа от исков к «Газпрому» на $12,2 млрд
"Нафтогаз" готов отказаться от последних исковых требований к "Газпрому" на сумму 12,2 миллиарда долларов при условии получения компенсации, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Экономика
ФАС предупредила россиян о росте цен на бензин в 2020 году
В сентябре этого года Росстат выявил рост цен на бензин. Розничные цены на топливо выросли на 0,7% в 30 субъектах России.
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В Москве при стрельбе в гостинице пострадал один человек
В гостинице на северо-востоке Москвы постоялец в ходе ссоры открыл стрельбу, в результате чего один человек получил ранения.
Культура
Оксана Байрак снимает второй сезон саги «Ничто не случается дважды»
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В Севастополе арестовали россиянку по делу о шпионаже в пользу Украины
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Частный вертолёт разбился под Новороссийском, погиб пилот
Частный вертолёт разбился возле посёлка Абрау-Дюрсо под Новороссийском в Краснодарском крае, погиб пилот.
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Первого замглавы СУ СК по Свердловской области задержали за взятку
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Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Спорт
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Россиянка Наталья Непряева завоевала бронзу в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в финской Руке.
Армия и оружие
Донбасс: «всушника» из 10-й горно-штурмовой бригады сразила пуля снайпера
Вчера на Донбассе погиб 26-летний «всушник» из 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Алексей Капустян.
Футбол
Головин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы
Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал ситуацию с Артёмом Дзюбой и фанатами.
Происшествия
Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат
Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
Общество
Косметолог оценила тренд на «губы дьявола»
Гаджеты
В России рекордно снизилась минимальная цена на iPhone 6S
Отмечается, что Apple уже не поддерживает более старые модели iPhone, поэтому версия 6S на данный момент является самой дешевой из актуальных. iPhone 6S обновился до новой iOS 13, даже спустя четыре года.
Культура
Финал конкурса «Мисс Татарстан» пройдет 24 января
В финале конкурса «Мисс Татарстан», который пройдет в конце января в Казани, примут участие 30 красавиц.
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Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана
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Происшествия
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Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Армия и оружие
Зенитный комплекс Тор заступил на боевое дежурство в Арктике
Дивизион арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" отдельной мотострелковой бригады Северного флота заступил на боевое дежурство в Мурманской области.
Армия и оружие
Турция отказалась подписывать план НАТО на случай российской атаки
Как отмечается в материале, Анкара потребовала от своего представителя в НАТО не подписывать план альянса по защите Польши и прибалтийских стран (Латвии, Литвы и Эстонии) в случае возможного нападения Российской Федерации.
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Спорт
Определён состав женской сборной России по гандболу на чемпионат мира
Тренерский штаб женской сборной России по гандболу во главе с Амбросом Мартином объявил заявку команды на чемпионат мира в Японии.
Происшествия
В Красноярском крае в ДТП погибла семья из пяти человек
В ДТП с участием легкового и грузового автомобилей погибли пять человек, в том числе трое детей, сообщили ТАСС в региональном главке МВД.