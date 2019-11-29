Экономика

REGNUMREGNUMДагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
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Названы регионы-лидеры по объему освоения средств нацпроектов

Российская газета03:04

Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по объему освоенных на нацпроекты денег

Татар-информ01:40

Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

Коммерсантъвчера в 21:16

Чечня лидирует в освоении средств на нацпроекты в России

Московский Комсомолецвчера в 23:57

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:59

Чечня и Москва лидируют по освоению бюджета на нацпроекты

Газета.Ruвчера в 22:19

Определены лидеры по освоению российского бюджета на нацпроекты

Lenta.ruвчера в 23:57
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Шоу-бизнес

Светлана Лобода анонсировала выход нового альбома

NewInform 27 ноября в 09:03
Общество

Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
РБК вчера в 11:30
Политика

В России отреагировали на срыв Украиной выступления депутата в ООН

Накануне представители Киева сорвали выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека на форуме по вопросам меньшинств.
РИА Новости 08:50
Футбол

Десять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»

Отмечается, что из-за инцидента пришлось отменить тренировку команды, несмотря на то что 1 декабря «Сочи» предстоит сыграть с «Оренбургом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.
RT на русском 09:07
Армия и оружие

Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся новые воинские звания для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны.
РИА Новости 05:57
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Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ

Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Газета.Ru 06:27
Политика

Климкин призвал украинцев отказаться от техники Apple из-за Крыма

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от техники Apple после того, как компания признала Крым российским.
Политика Сегодня 04:19
Общество

Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет

В Датский апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2». Об этом ТАСС сообщило со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Ёргенсен.
REGNUM 05:47
Политика

В РПЦ заявили о негативных последствиях закона о домашнем насилии

Реально помочь в борьбе с домашним насилием могло бы прямое указание главы государства министру внутренних дел о том, чтобы полиция реагировала на жалобы женщин на побои от мужа, считает Смирнов.
Известия 05:59
Политика

Путин призвал беречь правду и противодействовать экстремизму

Путин подчеркнул, что мы должны знать и беречь правду о величайшей трагедии человечества.
Вести.Ru 08:38
Хоккей

Пять очков Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Ванкувер »

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 8:6.
REGNUM вчера в 02:13
Происшествия

На Лондонском мосту открыли стрельбу

Движение в центре британской столицы парализовано из-за стрельбы на Лондонском мосту.
Lenta.ru 09:27
Политика

Опрос показал отношение белорусов к России

Более половины (57,6%) жителей Белоруссии считают союзнические отношения с Россией наиболее приемлемыми для страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования Центра международных отношений ИМИ МГИМО.
Rambler News Service вчера в 11:32
Шоу-бизнес

Татьяна Доронина госпитализирована

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь.
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Политика

Путин надеется, что в России никогда не заменят слово «мама»

Президент России Владимир Путин выразил недоумение, что в некоторых странах якобы в целях политкорректности отказались от слова "мама".
Life.ru 09:14
Наука

В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Качканарское время 27 ноября в 16:47
Политика

Президент Чехии прокомментировал срыв бизнес-миссии страны в Татарстан

Ранее сообщалось, что МИД Чехии ждет официальных объяснений от РФ, почему чешский самолет не пустили на перелет по российской внутригосударственной авиалинии Москва — Казань.
Inkazan 01:47
Политика

МИД России оценил визит Трампа в Афганистан

ФАН 07:52
Общество

Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
РБК 08:12
Шоу-бизнес

Мадонна отменила концерты из-за болезни

Певица Мадонна отменила три концерта в Бостоне. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей».
Подмосковье Сегодня вчера в 09:02
Транспорт

В мэрии Москвы объяснили проблему с турникетами на МЦД

Проблема с неисправностью турникетов произошла из-за того, что частный перевозчик недоработал свою систему перекодировки карт "Тройка" в соответствии с тарифами МЦД, заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в беседе с газетой "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 23:31
Интернет

App Annie: в «черную пятницу» россияне предпочитают AliExpress

Третьим по популярности приложением, по версии App Annie, стало приложение интернет-магазина Ozon, за которым следуют Joom и Wildberries.
Коммерсантъ 08:13
Общество

Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС

Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
РБК вчера в 10:51
Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
Хоккей

Ковальчук не перейдёт в омский «Авангард»

36-летний известный российский нападающий Илья Ковальчук выступает за клуб НХЛ "Лос-Анджелес Кингз", однако недавно он был выведен из состава на неопределённый срок.
Омск здесь 06:14
Единоборства

Емельяненко и Кокляев получили боксерские лицензии

Поединок состоится 29 ноября на "ВТБ Арене" в Москве. Ранее лицензию получил Кокляев.
Pravda.Ru вчера в 05:33
Общество

В ЦБ рассказали, как бороться с новым способом мошенничества с картами

Замначальника отдела технической защиты информации Главного управления Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов призвал не пользоваться банкоматами в безлюдных местах.
РИА Новости 07:16
Здоровье

На Вологодчине увеличили финансирование инсулина на 129 миллионов

На следующий год финансирование инсулина увеличится на 129 миллионов.
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Общество

Маркировка одежды и шин станет обязательной с 1 декабря

С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию.
BFM.ru 09:20
Технологии

В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI

Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Росбалт 02:16
Как работают Яндекс.Новости?
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