Экономика

REGNUMREGNUMДагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
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Нацпроекты: агломерация и демография меняют структуру

REGNUM29 ноября в 11:19

Татарстан освоил более 80% средств, выделенных на проекты по национальной политике

Татар-информ29 ноября в 06:50

Чечня и Москва лидируют по освоению бюджета на нацпроекты

Газета.Ru28 ноября в 22:19

Чечня лидирует в освоении средств на нацпроекты в России

Московский Комсомолец28 ноября в 23:57

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК28 ноября в 23:59

Названы регионы-лидеры по объему освоения средств нацпроектов

Российская газета29 ноября в 03:04

Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

Коммерсантъ28 ноября в 21:16
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Происшествия

Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб

Российская газета 10:08
Футбол

Тульский «Арсенал» обыграл ЦСКА в матче молодежных команд

Матч ТВ 06:02
Экономика

Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

Lenta.ru 12:15
Политика

Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
RT на русском 06:39
Политика

Аваков резко ответил на слова Володина о распаде Украины

Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал высказывание председателя Госдумы России Вячеслава Володина об угрозе выхода ряда украинских областей из состава страны.
Газета.Ru 12:55
Политика

Пушков оценил совет Кравчука Зеленскому перед «нормандской» встречей

Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал совет экс-президента Украины Леонида Кравчука, который тот дал Владимиру Зеленскому перед встречей в «нормандском формате».
News.ru 10:37
Футбол

Болельщики «Спартака» вывесили оскорбительные баннеры в адрес Дзюбы

ProstoProSport 12:29
Политика

Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»

Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
РБК 13:15
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Lenta.ru 12:51
Происшествия

В Киеве при обстреле автомобиля погиб трёхлетний ребёнок

В центре Киева неизвестный открыл стрельбу по внедорожнику, в результате чего от полученных ранений скончался находившийся в машине ребёнок.
RT на русском 12:50
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди

Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
Газета.Ru 06:01
Происшествия

Девять человек погибли при крушении самолета в США

В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Происшествия

Очевидец рассказал о спасении пострадавших из автобуса в Забайкалье

Житель Забайкальского края Пётр Никифоров рассказал агентству Ruptly о том, как принимал участие в спасательной операции после падения пассажирского автобуса с моста в Сретенском районе Забайкалья.
RT на русском 08:55
Политика

Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума о независимости

Лидер Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 28-й годовщиной референдума о поддержке провозглашения независимости страны и призвал граждан оставаться едиными ради будущих поколений.
RT на русском 11:24
Футбол

«Арсенал» в первом матче без Эмери сыграл вничью с «Норвичем»

«Арсенал» не может победить уже в девяти матчах во всех турнирах и занимает восьмое место в турнирной таблице, «Норвич» идет девятнадцатым.
Bookmaker-ratings.ru 10:52
Футбол

Около 100 болельщиков позвонили на горячую линию поддержки перед игрой «Зенит» - «Спартак»

Порядка 100 человек позвонили на горячую линию поддержки болельщиков перед матчем 18-го тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Спартаком".
ТАСС Спорт 13:14
Шоу-бизнес

Аллегрова ждет предложения руки и сердца от Баскова

Николай Басков и Ирина Аллегрова поговорили о личной жизни: артиста отметила, что песня «Незаконченный роман» про них, а, значит, их отношения еще продолжаются.
Gazeta.SPb 07:21
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости 12:14
Хоккей

«Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

РИА Новости 11:24
Спорт

Россия не смогла выйти в финал ЧМ по пляжному футболу

Российская сборная в дополнительное время уступила итальянцам в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу.
РБК вчера в 16:21
Футбол

Павлюченко дебютировал за любительскую команду ЦДКА

Sport24.ru 09:43
Автоспорт

Льюис Хэмилтон стал победителем последнего этапа «Формулы-1»

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место на этапе Гран-при в классе гонок «Формула-1» в Абу-Даби.
РБК 10:04
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в Москве

РИА Новости 05:56
Футбол

Сергей Семак: «Оздоев не играл опасно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 18-го тура РПЛ (1:0). Специалист дал понять, что не согласен с удалением хавбека Магомеда Оздоева.
Спорт-Экспресс 13:16
Биатлон

Вирер победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

RT на русском 10:49
Экономика

Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян

Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
РИА Новости 11:40
Гаджеты

Sony готовит к выпуску компактный и похожий на iPhone SE смартфон

СМИ сообщили, что Sony работает над компактным смартфоном в линейке Xperia.
Ferra 09:51
Общество

Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам

Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Lenta.ru вчера в 16:08
Политика

В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах

Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Газета.Ru вчера в 13:55
Хоккей

Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Детройта»

Вести.Ru вчера в 22:03
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