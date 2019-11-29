Экономика

REGNUMREGNUMДагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
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Названы регионы-лидеры по объему освоения средств нацпроектов

Российская газета03:04

Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по объему освоенных на нацпроекты денег

Татар-информ01:40

Определены лидеры по освоению российского бюджета на нацпроекты

Lenta.ruвчера в 23:57

Чечня лидирует в освоении средств на нацпроекты в России

Московский Комсомолецвчера в 23:57

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:59

Чечня и Москва лидируют по освоению бюджета на нацпроекты

Газета.Ruвчера в 22:19

Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

Коммерсантъвчера в 21:16
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Названы города России с лучшим качеством жизни

Казань в 2019 году стала лидером по качеству жизни в России, следует из данных исследования, проведенного экспертами Финансового университета.
BFM.ru 26 ноября в 10:19
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«Газпром» планирует направлять 50% прибыли на дивиденды с 2022 года

«Газпром» намерен выплачивать 50% дивидендов от скорректированной прибыли по МСФО в 2022 году, сообщается в презентации (.pdf) к конференции для инвесторов, которая запланирована на 5 декабря.
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Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на высказывание французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
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Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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Происшествия

Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
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Политика

В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
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Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят

В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
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Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
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Новый вирус для хищения денег через мобильные банковские приложения появился в России.
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Единоборства

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Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России, победитель этой встречи получит 1 млн рублей, а проигравший – 500 тысяч рублей.
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Транспорт

В мэрии Москвы объяснили проблему с турникетами на МЦД

Проблема с неисправностью турникетов произошла из-за того, что частный перевозчик недоработал свою систему перекодировки карт "Тройка" в соответствии с тарифами МЦД, заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в беседе с газетой "Коммерсант".
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Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
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Культура

Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
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Михайлович объявил об успешном лечении от лейкемии

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович подтвердил, что успешно завершил курс борьбы с лейкемией.
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Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом

Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
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Роскомнадзор опубликовал на своём сайте список интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация.
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Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет

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Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
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Турция показала видео испытаний С-400 против F-16

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Госстат Украины включил Россию в тройку крупнейших инвесторов страны

По данным издания «Страна.ua», больше, чем Россия, в экономику Украины инвестировали Кипр ($761 млн) и Нидерланды ($438 млн).
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Парламентарии предложили обязать преподавателей раз в пять лет проходить психиатрическое освидетельствование.
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Футбол

Десять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»

Отмечается, что из-за инцидента пришлось отменить тренировку команды, несмотря на то что 1 декабря «Сочи» предстоит сыграть с «Оренбургом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.
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Армия и оружие

Зеленский упразднил прапорщиков в армии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий воинские звания для сержантского и старшинского состава в соответствии со стандартами НАТО.
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