Экономика
REGNUMДагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
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Энергетика
Россия ответила на предложение Украины отдать долг газом
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что пока не готов комментировать тему задолженности «Газпрома» перед «Нафтогазом», поскольку компании должны решить этот вопрос между собой.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
Автоспорт
Боттас получил предупреждение за аварию с Грожаном
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас получил предупреждение от стюардов Гран-при Абу-Даби за инцидент, случившийся в ходе второй свободной тренировки, сообщает RaceFans.
Наука
В MIT научились модулировать спиновые волны
Специалисты MIT разработали новую архитектуру схемы, в которой для модулирования проходящей спиновой волны используется доменная стенка только нанометровой ширины в слоистых нанопленках магнитного материала.
Армия и оружие
Зеленский упразднил прапорщиков в армии Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий воинские звания для сержантского и старшинского состава в соответствии со стандартами НАТО.
Армия и оружие
Хуситы заявили, что сбили саудовский вертолет
Происшествия
В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Гаджеты
Бюджетный флагман Xiaomi Redmi K20 сняли с продаж
Известно, что уже через несколько дней компания покажет новый смартфон Redmi K30, который и заменит бюджетный флагман Redmi K20.
Кино
Роберта Дауни-младшего увидели в роли Тони Старка в «Черной вдове»
Роберт Дауни-младший сыграет Железного человека Тони Старка в фильме «Черная вдова».
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Общество
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола
Лондон / AbsolutTV.ru / Новости / Королева Великобритании Елизавета II через полтора года может сложить полномочия главы государства.
Общество
Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Хоккей
«Нью-Джерси» победил «Монреаль» в матче НХЛ, Гусев отдал три передачи
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Футбол
«Оренбург» готов перенести матч 18-го тура РПЛ с «Сочи» на 2020 год
Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев заявил о готовности перенести матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» на 2020 год в связи с болезнью нескольких игроков команды соперника.
Игры
Игроки в Red Dead Redemption 2 получат подарки в качестве извинений
Студия Rockstar Games решила в очередной раз извиниться перед игроками за проблемный запуск Red Dead Redemption 2 на PC.
Единоборства
Победитель боя Емельяненко Кокляев получит 1 млн рублей
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России, победитель этой встречи получит 1 млн рублей, а проигравший – 500 тысяч рублей.
Экономика
В Тульской области построят никотиновый завод
Никотиновый завод появится в Узловой.
Происшествия
Главу архангельского УФНС подозревают во взяточничестве
Задержан руководитель управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО) Сергей Родионов, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Вологде присяжные оправдали обвиняемого в убийстве жены мужчину
В Вологодском городском суде присяжные впервые вынесли оправдательный вердикт по делу об убийстве женщины.
Армия и оружие
Все шесть авианосцев США в Атлантике выбыли из строя
Еще четыре американских авианосца размещены на двух базах на Западном побережье: два – в Бремертоне (штат Вашингтон), два – в Сан-Диего (штат Калифорния).
Политика
Франция вызвала посла Турции после слов Эрдогана о мозге Макрона
Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список «ресурсов с недостоверной информацией»
На сайте Роскомнадзора опубликован тестовый «Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию».
Происшествия
Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.