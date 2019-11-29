Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).

Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты

Энергетика Россия ответила на предложение Украины отдать долг газом Министр энергетики России Александр Новак заявил, что пока не готов комментировать тему задолженности «Газпрома» перед «Нафтогазом», поскольку компании должны решить этот вопрос между собой.

Автоспорт Боттас получил предупреждение за аварию с Грожаном Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас получил предупреждение от стюардов Гран-при Абу-Даби за инцидент, случившийся в ходе второй свободной тренировки, сообщает RaceFans.

Наука В MIT научились модулировать спиновые волны Специалисты MIT разработали новую архитектуру схемы, в которой для модулирования проходящей спиновой волны используется доменная стенка только нанометровой ширины в слоистых нанопленках магнитного материала.

Армия и оружие Зеленский упразднил прапорщиков в армии Украины Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий воинские звания для сержантского и старшинского состава в соответствии со стандартами НАТО.

Гаджеты Бюджетный флагман Xiaomi Redmi K20 сняли с продаж Известно, что уже через несколько дней компания покажет новый смартфон Redmi K30, который и заменит бюджетный флагман Redmi K20.

Космос На МКС перестали работать все туалеты Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.

Происшествия Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.

Единоборства Победитель боя Емельяненко Кокляев получит 1 млн рублей Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России, победитель этой встречи получит 1 млн рублей, а проигравший – 500 тысяч рублей.