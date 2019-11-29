Экономика

REGNUMREGNUMДагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
Читать в источнике
Комментировать114

Подробнее о событии

Нацпроекты: агломерация и демография меняют структуру

REGNUMвчера в 11:19

Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

Коммерсантъ28 ноября в 21:16

Названы регионы-лидеры по объему освоения средств нацпроектов

Российская газетавчера в 03:04

Чечня лидирует в освоении средств на нацпроекты в России

Московский Комсомолец28 ноября в 23:57

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК28 ноября в 23:59

Чечня и Москва лидируют по освоению бюджета на нацпроекты

Газета.Ru28 ноября в 22:19

Татарстан освоил более 80% средств, выделенных на проекты по национальной политике

Татар-информвчера в 06:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
Футбол

Автобус с нигерийскими футболистами попал под обстрел

ProstoProSport вчера в 14:50
Политика

Задержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР

Депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного за вождение в пьяном виде, исключили из "Единой России" и вывели из фракции в региональном парламенте, сообщается на сайте областного отделения партии.
РИА Новости 14:31
Общество

«Алые паруса» признали лучшим праздником в мире

Конкурс проводится с 2006 года компанией ADC Group. Праздник выпускников "Алые паруса" отмечался в Ленинграде с 1969-го по 1979 год.
РИА Новости 09:20
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне.
РБК 14:29
Футбол

Определился последний соперник России по группе на Евро-2020

Сборная Финляндии стала третьим соперником команды России по группе В на чемпионате Европы по футболу 2020 года.
Коммерсантъ 13:07
Общество

Совет Федерации опубликовал текст законопроекта о домашнем насилии

В документе есть еще много правильных идей, но поскольку над текстом работало довольно много людей и структур, вариант, опубликованный Совфедом, получился неким нагромождением — не просто нерабочим, но даже просто неграмотным с юридической точки зрения, говорит адвокат, соавтор законопроекта Мари Давтян.
BFM.ru вчера в 23:00
Политика

CNN: Киев может начать выгодные Трампу расследования

Правительство Украины может объявить о начале расследований, которые могут быть политически выгодными президенту США Дональду Трампу, в том числе в связи с его ситуацией с импичментом.
Газета.Ru 02:05
Армия и оружие

NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку

Американский журнал The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
RT на русском вчера в 20:15
Футбол

Эксперт готов поставить на хет-трик Артема Дзюбы в игре со «Спартаком». Прогноз на матч

С особым настроем выйдет на игру Артём Дзюба - я даже готов поставить на его хет-трик.
Bobsoccer 15:49
Гаджеты

Цена на смарт-телевизор Xiaomi Mi TV 4X упала на треть

Профиль 10:20
Единоборства

Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксерского поединка

После победы Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрый нокаут.
ТВК 02:16
Политика

На Украине согласились с Володиным, предрекшим распад страны

Как напоминает RT, Володин сделал заявление о распаде Украины, комментируя поведение украинской делегации в ходе выступления депутата нижней палаты российского парламента от Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН в Женеве.
URA.Ru 13:32
Общество

В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай

В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
РИА Новости 28 ноября в 22:32
Происшествия

В Москве постоялец гостиницы устроил стрельбу, ранен человек

Полиция разыскивает постояльца гостиницы, который устроил стрельбу на северо-востоке Москвы, в ходе которой ранил одного человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 04:46
Общество

Аномальные губы стали трендом у российских женщин

Lenta.ru вчера в 08:55
Происшествия

Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
ТАСС 13:20
Происшествия

Почти 250 туристов из России более суток ожидают вылета с острова КНР

Почти 250 туристов из Казани более суток не могут вылететь с китайского острова Хайнань из-за задержки воздушного судна, сообщили в пресс-службе международного аэропорта столицы Татарстана.
RT на русском 13:27
Авто

Стало известно, что изменится для автомобилистов России с 1 декабря

С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобилей станет использование зимней резины.
SpeedMe вчера в 03:38
Общество

Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину

Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.
Газета.Ru 09:12
Экономика

Правительство готовит отмену пенсий в России

Фактически власти делают шаг к отмене пенсионных выплат в России, такой вывод делают эксперты, опрошенные порталом «Царьград», сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 06:50
Политика

Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН

Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.
РЕН ТВ 28 ноября в 16:36
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии за слова о евреях

Ведущий не выдержал и выгнал украинского эксперта. Куликов сообщил, что подобных высказываний не будет в эфире.
Вечерняя Москва вчера в 23:45
Политика

Путин пообещал навести порядок на телевидении

По итогам заседания совета Владимир Путин пообещал навести порядок на телевидении.
Pravda.Ru 02:22
Политика

Госдеп США обеспокоен принятым в России законом об иноагентах

Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов.
РИА Новости 13:30
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике

Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
REGNUM 08:14
Интернет

Бесплатное обновление до Windows 10 всё ещё доступно пользователям

Один из посетителей площадки Reddit, назвавшийся инженером Microsoft, подтвердил, что бесплатное обновление ОС до Windows 10 остаётся доступным.
3DNews 15:04
Армия и оружие

Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся новые воинские звания для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны.
РИА Новости вчера в 05:57
Культура

Байрак начала снимать второй сезон сериала «Ничто не случается дважды»

Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
RuNews24.ru вчера в 09:56
Футбол

Шевченко ответил на вопрос о Ракицком

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о защитнике «Зенита» Ярославе Ракицком.
Евро-футбол.ру 14:24
Шоу-бизнес

Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин

Рамблер 11:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное