Экономика
REGNUMДагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
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Татарстан освоил более 80% средств, выделенных на проекты по национальной политике
Татар-информвчера в 06:50
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Происшествия
Полковника СК задержали за взятку в Свердловской области
Первого заместителя начальника главка Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко задержали при получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Игры
Rockstar распродаёт GTA V и Red Dead Redemption 2 с огромными скидками
С полным списком игр, которые участвуют в акции, можно ознакомиться на официальном сайте онлайн-магазина Rockstar.
Политика
На Украине допустили возможность прямых поставок газа из России
Глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале «Украина» допустил возможность прямых поставок газа из России при соблюдении правил Евросоюза о том, что цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору.
Шоу-бизнес
Близкие Николая Носкова пропустят его первый после инсульта концерт
Происшествия
В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки
Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
Армия и оружие
Ракету «Кинжал» впервые испытали в Арктике
Футбол
В субботу состоится жеребьевка Евро-2020
В субботу в Бухаресте пройдет жеребьевка финального турнира Евро-2020, по итогам которой сборная России узнает своего третьего соперника на групповом этапе.
Здоровье
Как пить больше воды в течение дня, посоветовали специалисты
Специалисты дали несколько советов о том, как пить больше воды в течение дня.
Политика
В ДНР приняли закон о госгранице
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
Армия и оружие
Китайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе
Китайское издание Sohu называет Японию настоящей ядерной державой и призывает соседние с ней страны, включая Россию, быть бдительными.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Хоккей
В тренерский штаб молодежной сборной России вошли Ларионов и Хабибулин
Единоборства
Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
Хоккей
Александр Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам в большинстве
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам в большинстве после матча против "Тампы-Бэй".
Происшествия
В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка
Неизвестные взорвали отделение Ощадбанка в Киеве, украли деньги и скрылись. Для поимки преступников в столице развернута операция «Сирена».
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03% (-0.0003) до $1.1008 с $1.1011 предыдущего закрытия.
Происшествия
Стрельба в московской гостинице: преступник скрылся
В гостинице на востоке столицы произошел конфликт со стрельбой, один человек ранен.
Политика
МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в московском аэропорту
В российском МИД объяснили, почему самолету с делегацией Министерства сельского хозяйства Чехии, направлявшемуся в Казань, отказали в вылете из московского аэропорта.
Политика
Медведчук назвал силовой возврат Донбасса самоубийством
Силовой путь возвращения Донбасса, поддерживаемый на Украине противниками «капитуляции», является самоубийством, заявил народный депутат Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».
Общество
Названы пенсионеры, которым нужно обратиться с заявлением о надбавке
В Пенсионном фонде рассказали, кому из пенсионеров стоит поскорее обратиться в отделения ведомства, чтобы получить положенную им надбавку к страховой пенсии, сообщает PRIMPRESS.
Происшествия
Посольство заявило об отсутствии россиян среди раненых в Гааге
Посольство России в Нидерландах предварительно заявило об отсутствии россиян среди пострадавших при нападении мужчины с ножом в Гааге.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Армия и оружие
В России собрали первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М
Казанский авиационный завод сообщил о завершении сборки первого стратегического бомбардировщика Ту-160М.
Футбол
Алавес — Реал 0:0 (1-й тайм)
Футбольный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Алавес» — «Реал Мадрид» в 15-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.
Происшествия
Появилось видео с места крушения вертолета под Новороссийском
В сети выложили видео с места крушения вертолета в пяти км юго-западнее поселка Абрау-Дюрсо, расположенном под Новороссийском.
Политика
Путин в конце декабря проведет встречу с крупным российским бизнесом
Президент Владимир Путин планирует в конце декабря провести ставшую уже традиционной встречу с руководителями крупного российского бизнеса.
Энергетика
В Совфеде оценили ходатайство «Нафтогаза» по спору с «Газпромом»
Сенатор Олег Морозов прокомментировал обращение "Нафтогаза" в суд Видземского предместья Риги с ходатайством об исполнении решения Международного арбитражного суда Стокгольма по транзитному спору, пишет ФАН.
Гаджеты
В России рекордно снизилась минимальная цена на iPhone 6S
Отмечается, что Apple уже не поддерживает более старые модели iPhone, поэтому версия 6S на данный момент является самой дешевой из актуальных. iPhone 6S обновился до новой iOS 13, даже спустя четыре года.
Общество
Что изменится в российских законах в декабре 2019 года
Закон, касающийся обязательной маркировки, вступил в силу 1 января 2019 года. Первыми под маркировку попали табачная продукция и обувь.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН
Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.