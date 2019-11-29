Экономика
REGNUMДагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
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Хоккей
«Локомотив» обыграл минское «Динамо» в Ярославле
«Локомотив» одержал победу над минским «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Общество
«Нафтогаз» заявил о сложностях принудительного взыскания долга с «Газпрома»
В «Нафтогазе» заявили о сложностях с принудительным взысканием долга 2,56 млрд долларов с «Газпрома», заявив о политической конъюнктуре.
Политика
В Севастополе арестовали россиянку по делу о шпионаже в пользу Украины
Ленинский районный суд Севастополя заключил под стражу россиянку по делу о шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины, передаёт ТАСС.
Футбол
Тренер «Спартака» отреагировал на слова Дзюбы о войне с «Зенитом»
Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался по поводу слов форварда санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбы, который заявил, что для него противостояние клубов будет войной.
Футбол
«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери
Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Политика
Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму
Определения "родитель номер 1" и "родитель номер 2" вместо "отец" и "мать" используются в документообороте в некоторых странах — например, в США, где такая реформа прошла в 2011 году, или во Франции.
Гаджеты
Компания Xiaomi представила внешний аккумулятор-обогреватель для зимы
Компания Xiaomi презентовала бюджетный внешний аккумулятор, который обладает функцией обогрева.
Единоборства
Победитель боя Емельяненко Кокляев получит 1 млн рублей
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России, победитель этой встречи получит 1 млн рублей, а проигравший – 500 тысяч рублей.
Космос
Китайский наркоторговец арестован за хранение метамфетамина на $50 млн
Наркоторговец Лю Чао был арестован у себя дома в городе Макати. После обыска полиция обнаружила в квартире 370 кг метамфетамина.
Культура
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Экономика
В Тульской области построят никотиновый завод
Никотиновый завод появится в Узловой.
Шоу-бизнес
Рэпер Гуф рассекретил свою новую возлюбленную
Российский рэпер Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, пришел в себя после болезненного расставания с экс-возлюбленной, певицей Кети Топурией.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
Общество
«Газпром» подчеркнул, что поставки по СП-2 не будут зависеть от Киева
Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал руководитель управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Политика
Путин рассказал об ахинее на российском телевидении
Председатель Совета федеральной национально-культурной курдской автономии Фархат Патиев в ходе проходившего заседания обратил внимание Путина на то, что на телевидении выступают эксперты, которые позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес других народов, в частности курдов.
Происшествия
СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи
Причиной самоубийства следователя Марии Клочковой могли стать насмешки коллег, сообщила "Комсомольская правда".
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась на 5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускается на 5,3% - до $60,50 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:14 мск.
Гаджеты
В России рекордно снизилась минимальная цена на iPhone 6S
Отмечается, что Apple уже не поддерживает более старые модели iPhone, поэтому версия 6S на данный момент является самой дешевой из актуальных. iPhone 6S обновился до новой iOS 13, даже спустя четыре года.
Общество
Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Происшествия
В Москве избит актёр Вячеслав Гришечкин
Режиссера, актера театра и кино Вячеслава Гришечкина избили в его собственной квартире в Москве. Об этом сообщает 29 ноября ТВЦ.
Политика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с Россией по транзиту газа
Европейская комиссия станет посредником в переговорах Украины и России по газу, заявили в «Нафтогазе».
Экономика
Госстат Украины назвал Россию одним из крупнейших инвесторов страны
Государственная служба статистики Украины заявила, что с начала нынешнего года Россия инвестировала в украинскую экономику $220 млн.