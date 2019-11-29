Экономика

REGNUMREGNUMДагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
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Нацпроекты: агломерация и демография меняют структуру

REGNUM11:19

Чечня лидирует в освоении средств на нацпроекты в России

Московский Комсомолецвчера в 23:57

Определены лидеры по освоению российского бюджета на нацпроекты

Lenta.ruвчера в 23:57

Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по объему освоенных на нацпроекты денег

Татар-информ01:40

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:59

Чечня и Москва лидируют по освоению бюджета на нацпроекты

Газета.Ruвчера в 22:19

Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

Коммерсантъвчера в 21:16
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Общество

Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля

Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Вести.Ru 11:00
Единоборства

Бокс. Михаил Кокляев и Александр Емельяненко оспорят чемпионский пояс

Организаторы поединка российского бойца ММА Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева сообщили, что на кону будет стоять специальный приз.
Bookmaker-ratings.ru 09:19
Политика

МИД Франции вызвал посла Турции из-за слов Эрдогана о Макроне

Посла Турции в Париже вызвали в МИД Франции после высказываний президента Тайипа Эрдогана в адрес Эммануэля Макрона, сообщило BFMTV.
РИА Новости 11:10
Культура

Новый сезон «Симпсонов» может стать последним

Газета.Ru вчера в 10:01
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь»

Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.
Накануне.Ru 00:28
Армия и оружие

Армия США осталась без авианосцев в Атлантике

В результате чего США временно остается без возможности проведения авиаударов вдали от своих берегов.
ИнфоСМИ 04:03
Наука

В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Качканарское время 27 ноября в 16:47
Здоровье

В США сокращается ожидаемая продолжительность жизни

По состоянию на 2016 год продолжительность жизни американцев составляла 78,9 лет. Уже спустя год этот показатель равнялся 78,6 лет.
RuNews24.ru 11:00
Происшествия

Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро

Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
РИА Новости 10:37
Политика

Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств.
Коммерсантъ вчера в 20:28
Футбол

«Астана» одержала победу над «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

В рамках группового этапа Лиги Европы казахстанский клуб «Астана» обыграл британский «Манчестер Юнайтед». Встреча закончилась со счетом 2:1.
Телеканал 360° вчера в 17:40
Кино

Первыми зрителями фильма «Ржев» стали ветераны ВОВ

Жители Ржева увидели фильм на неделю раньше его официального релиза.
Культуромания вчера в 03:50
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Общество

Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Газета.Ru 07:58
Политика

На Украине нашли «пропаганду» в российской детской книге

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины из-за наличия «пропаганды» запретил ввоз российской детской книги на территорию страны.
News.ru 10:23
Экономика

Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург

Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
Ведомости 09:52
Общество

Елизавета II решила отказаться от престола

Отречься от престола Елизавета II планирует в день своего рождения – 21 апреля 2021 года, когда ей исполнится 95 лет.
Sunmag.me вчера в 11:08
Армия и оружие

Хуситы заявили, что сбили саудовский вертолет

РИА Новости 03:39
Политика

Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО.
ТАСС 05:12
Автоспорт

Квят стал девятым во второй практике Гран-при Абу-Даби

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал девятое время на первой тренировке перед Гран-при Абу-Даби.
ProstoProSport 09:35
Происшествия

Полиция сообщила об инциденте на Лондонском мосту

RT на русском 09:24
Армия и оружие

В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали «кушающие» доллары Су-30СМ

В ноябре «Информационный навигатор» сообщил, что Россия поставила Белоруссии Су-30СМ с французским оборудованием: индикаторами на фоне лобового стекла (ИЛС), одноосными лазерными гироскопами и полноцветными жидкокристаллическими дисплеями.
Lenta.ru 06:19
Общество

Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
РБК вчера в 11:30
Общество

Роскомнадзор объяснил внесение СМИ в список распространителей фейков

В Роскомнадзоре заявили, что попадание СМИ в список ресурсов с фейковой информацией связано только с комментариями и не имеет отношения к публикациям самих интернет-изданий.
Lenta.ru 10:55
Шоу-бизнес

Плющенко заявил, что ему угрожали «облить кислотой» и «вырезать семью»

Угрозы в адрес сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саши действительно были, но Рудковская не намерена комментировать их в интересах следствия, само заявление в правоохранительные органы было написано около месяца назад, заявила в эфире передачи «ЯнаСупер» сама Рудковская.
Московский Комсомолец 11:08
Политика

В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
РИА Новости вчера в 08:35
Общество

Маркировка одежды и шин станет обязательной с 1 декабря

С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию.
BFM.ru 09:20
Политика

Парламент ДНР принял закон о границах республики

Известия 04:48
Авто

Стартовало производство новой Skoda Octavia

Сегодня издание speedme.ru сообщило, что новая Octavia выходит с конвейера в производственном цехе M13 в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.
32CARS.ru вчера в 16:18
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия вчера в 17:44
Как работают Яндекс.Новости?
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