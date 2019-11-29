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REGNUMДагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
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Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по объему освоенных на нацпроекты денег
Татар-информ29 ноября в 01:40
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