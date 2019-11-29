Экономика

REGNUMREGNUMДагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
Читать в источнике
Комментировать117

Подробнее о событии

Нацпроекты: агломерация и демография меняют структуру

REGNUM29 ноября в 11:19

Названы регионы-лидеры по объему освоения средств нацпроектов

Российская газета29 ноября в 03:04

Чечня и Москва лидируют по освоению бюджета на нацпроекты

Газета.Ru28 ноября в 22:19

Чечня лидирует в освоении средств на нацпроекты в России

Московский Комсомолец28 ноября в 23:57

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК28 ноября в 23:59

Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по объему освоенных на нацпроекты денег

Татар-информ29 ноября в 01:40

Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

Коммерсантъ28 ноября в 21:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:05, Ашберн
Происшествия

Врачи спасли ребенка беременной пассажирки упавшего с моста автобуса

Lenta.ru 01:08
Политика

Захарова прокомментировала готовность Украины принять «пару областей»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности Киева принять пару российских областей.
РИА Новости 02:55
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась, что делала операции на груди

Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
Life.ru 30 ноября в 14:01
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости вчера в 12:14
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС 02:11
Армия и оружие

Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т поступил в Минобороны

Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т поступил на вооружение российских ВС. Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский заявил, что первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т уже поставлен российскому оборонному ведомству, вторая машина будет передана в ВС до конца года.
Журналистская правда 02:23
Происшествия

В Саратове собака напала на женщину с ребенком

Взгляд-инфо вчера в 23:00
Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

В Екатеринбурге задержана глава секты «Ученики Христа» 48-летняя Земфира Гайнуллина.
Известия вчера в 06:22
Общество

Все районы Петербурга чистят от снега круглосуточно

Обильный снегопад заставил коммунальщиков Петербурга вести работы по уборке снега с улиц, дворов и тротуаров в круглосуточном режиме.
Экономика сегодня 00:00
Технологии

Sony показала «живое» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5

iReactor 00:16
Кино

Стало известно, почему Джон Сноу убил Дейенерис в финале «Игры престолов»

Как отмечают сами зрители, одним из самых шокирующих моментов восьмого сезона «Игры престолов» стала сцена, в которой Джон Сноу убивает Дейенерис Таргариен.
ГЛАС.RU 02:00
Кино

В прокат выходит военная драма «Ржев»

Фильм «Ржев» выходит на финишную прямую. Эта премьера – последняя перед выходом картины в широкий прокат.
Россия – Культура вчера в 12:15
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня

РЕН ТВ 30 ноября в 21:56
Армия и оружие

США задумали передел Сирии через реформу судебной системы страны

Эксперты считают, что Вашингтон задумал таким образом разделить Сирию на зоны влияния и обеспечить лояльность сил, контролирующих нефтяные поля, информирует RT.
Народные новости 01:57
Экономика

Таджикистан может остаться без денежных переводов из России

Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.
Российская газета 02:15
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в Москве

РИА Новости вчера в 05:56
Общество

Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после пуска

РИА Новости вчера в 21:26
Политика

В США объяснили участие Горбачева в рекламе пиццы

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев в 1997 году снялся в рекламе американской сети ресторанов Pizza Hut из-за отсутствия денег.
ТК Звезда вчера в 18:47
Экономика

Выплату «налога на Google» в России затруднили банковские реквизиты

Причина — техническая: банки в России отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов на основании отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали РБК представители двух международных компаний (обе столкнулись с такой проблемой).
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
iReactor вчера в 20:55
Общество

В Китае ввели обязательное сканирование лиц при покупке сим-карт

Требование властей Китая к сотовым операторам проводить обязательное сканирование лиц покупателей новых сим-карт с воскресенья стало обязательным, согласно заявлению министерства промышленности и информатизации КНР, мера поможет обеспечить защиту прав граждан в киберпространстве и бороться с телекоммуникационным мошенничеством.
РИА Новости вчера в 08:58
Футбол

Хаби Алонсо: Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами

Главный тренер дублирующего состава «Реала Сосьедад» Хаби Алонсо поделился мнением о тренерах, с которыми он работал на протяжении карьеры футболиста.
Чемпионат вчера в 16:16
Общество

Росстат назвал регионы с самой тяжелой ситуацией на рынке труда

Наиболее неблагополучная ситуация на рынке труда фиксируется на сегодняшний день в Северной Осетии — Алании, Карачаево-Черкесии, Туве и Дагестане.
РБК 02:00
Общество

NI: в СССР создали странные автоматы

Газета.Ru вчера в 01:41
Футбол

Гол Месси принес «Барселоне» победу над мадридским «Атлетико»

В Мадриде состоялась встреча 15-го тура чемпионата Испании по футболу между местным "Атлетико" и каталонской "Барселоной".
Вести.Ru вчера в 17:33
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Шоу-бизнес

Ксения Бородина допустила истерику на глазах у дочери Маруси

Кто активно следит за жизнью Ксении Бородиной, тот знает, что ее старшая дочь Маруся занимается художественной гимнастикой.
Дни24 вчера в 12:08
Общество

Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре

В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru 00:26
Происшествия

Прокурор заявила в суде о несостоятельности жалобы Голунова

Прокурор в Мосгорсуде заявила, что жалоба журналиста Ивана Голунова на бездействие следствия является несостоятельной, информирует РИА Новости.
RT на русском 02:45
Общество

Замгубернатора Кузбасса Елена Малышева ушла в отставку

В 2018 году Елена Малышева приехала в Кузбасс и заняла пост замгубернатора по вопросам здравоохранения и социального развития.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 23:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное