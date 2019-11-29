Экономика

REGNUMREGNUMДагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
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Нацпроекты: агломерация и демография меняют структуру

REGNUM29 ноября в 11:19

Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

Коммерсантъ28 ноября в 21:16

Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по объему освоенных на нацпроекты денег

Татар-информ29 ноября в 01:40

Чечня лидирует в освоении средств на нацпроекты в России

Московский Комсомолец28 ноября в 23:57

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК28 ноября в 23:59

Чечня и Москва лидируют по освоению бюджета на нацпроекты

Газета.Ru28 ноября в 22:19

Названы регионы-лидеры по объему освоения средств нацпроектов

Российская газета29 ноября в 03:04
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Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек

RT на русском вчера в 04:42
Общество

Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре

В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru 00:26
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM вчера в 14:14
Политика

Министр энергетики США ушел в отставку

Министр энергетики США Рик Перри сообщил, что покинул свой пост.
РИА Новости вчера в 21:23
Политика

В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России

Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
РБК 00:09
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук показала пикантную фотографию из бани

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками Instagram пикантной фотографией.
Слово и Дело вчера в 13:54
Происшествия

В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе

РИА Новости вчера в 23:55
Здоровье

Москвичам напомнили о диспансеризации

Москвичам напомнили о важности регулярных медицинских обследований и болезнях, которые выявляют во время диспансеризацию, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 00:50
Общество

Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца

Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300–400 млрд рублей.
Известия вчера в 23:32
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru вчера в 16:43
Общество

Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном

Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Известия вчера в 22:58
Экономика

В России средний чек покупок в «черную пятницу» уменьшился на 14%

В России число покупок в «черную пятницу» выросло на 15% по сравнению с прошлым годом, при этом почти на столько же упал средний чек, рассказали «Известиям» эксперты.
Известия вчера в 20:19
Общество

В Кургане крестили девочку с большим родимым пятном

История девочки, родившейся с родимым пятном, занимающим 80 процентов тела, вызвала широкий резонанс в СМИ.
Европейско-Азиатские новости вчера в 22:22
Общество

ЦБ хочет создать базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

Этим летом в пилотном режиме тестировался проект по созданию такой базы под названием «Анализ технических устройств», но банки отнеслись к проекту «без энтузиазма», рассказал источник РБК.
Коммерсантъ 01:02
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия вчера в 20:00
Армия и оружие

В штабе ВСУ заявили о десятках потерь в рядах ополчения в Донбассе

Южный Федеральный 29 ноября в 13:44
Космос

Роскосмос показал фото финальной сборки ракет «Союз-2»

Роскосмос опубликовал фотографии финального этапа сборки ракет «Союз-2» в ракетно-космическом центре «Прогресс».
ФАН 30 ноября в 08:19
Авто

С 1 декабря для российских автомобилистов ввели новые правила

С наступлением зимы, начало которой российским законодательством прописано 1 декабря, россиян ждут несколько нововведений в ПДД.
SpeedMe 29 ноября в 03:38
Происшествия

В Миассе осудили посредника в передаче взяток чиновнику Минобороны

Миасский городской суд огласил приговор посреднику в передаче взяток уполномоченному за госприемку изделий ОПК чиновнику Министерства обороны РФ.
Российская газета 01:37
Общество

«Сила Сибири»: руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа

Сегодня Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири".
Вести.Ru вчера в 21:48
Шоу-бизнес

Экс-жена бывшего короля Малайзии обратилась в полицию из-за угроз сыну

RuNews24.ru вчера в 17:15
Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

В Екатеринбурге задержана глава секты «Ученики Христа» 48-летняя Земфира Гайнуллина.
Известия вчера в 06:22
Спорт

Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Российская газета вчера в 16:16
Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 18:52
Экономика

МТС-банк потребовал обанкротить крупнейший прибыльный бизнес Utair

МТС-банк является одним из 11 членов синдиката кредиторов авиакомпании Utair.
Ведомости 29 ноября в 09:53
Происшествия

Трое подростков утонули в Брянской области

REGNUM 01:15
Политика

Axios: Трамп разозлён на Макрона за слова о «смерти мозга» НАТО

Американский лидер Дональд Трамп разозлился на французского президента Эммануэля Макрона, заявившего о «смерти мозга» НАТО.
RT на русском 01:02
Технологии

Sony показала «живое» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5

iReactor 00:16
Футбол

Стали известны соперники России на групповом этапе Евро-2020

В групповом этапе футбольного чемпионата Евро-2020 против России выйдут Бельгия, Дания и Финляндия.
Daily Storm 30 ноября в 13:04
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опубликовал видео с крохотной дочкой

Девочку, как и сына Никиту, певцу родила суррогатная мать. Так что воспитывает детей Лазарев в одиночку.
WomanHit.ru 30 ноября в 12:11
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