Экономика

REGNUMREGNUMДагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
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Нацпроекты: агломерация и демография меняют структуру

REGNUM29 ноября в 11:19

Названы регионы-лидеры по объему освоения средств нацпроектов

Российская газета29 ноября в 03:04

Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по объему освоенных на нацпроекты денег

Татар-информ29 ноября в 01:40

Чечня лидирует в освоении средств на нацпроекты в России

Московский Комсомолец28 ноября в 23:57

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК28 ноября в 23:59

Чечня и Москва лидируют по освоению бюджета на нацпроекты

Газета.Ru28 ноября в 22:19

Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

Коммерсантъ28 ноября в 21:16
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Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM вчера в 14:14
Происшествия

Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Олег Соколов переведен в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
Известия вчера в 15:22
Общество

В Крыму закрылся отель певицы Софии Ротару

В Крыму закрылась гостиница «Вилла София», которая принадлежит украинской исполнительнице Софии Ротару.
Русская Планета вчера в 22:33
Происшествия

Траур по погибшим в ДТП с автобусом объявлен в Забайкалье

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил в регионе траур по погибшим в аварии с рейсовым автобусом в Сретенском районе.
Lenta.ru вчера в 22:02
Происшествия

Тигр вышел на автотрассу в Хабаровском крае

В Хабаровском крае водители сняли на видео крупного тигра, который вышел на дорогу.
REGNUM 00:13
Здоровье

Названы продукты, которые не следует есть при ангине

Медики назвали продукты, которые все же не следует есть при ангине.
Дни24 вчера в 05:13
Политика

Госдеп призвал ЕС «противостоять угрозам» России и Китая

Госдепартамент поздравил новое руководство Еврокомиссии и Евросовета с вступлением в должности и призвал их противостоять «совместным вызовам безопасности» и «угрозам» со стороны России, Китая и Ирана.
RT на русском 01:17
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК вчера в 06:38
Транспорт

На МЦД-2 второй раз за утро произошел сбой в движении поездов

РБК 01:16
Политика

Axios: Трамп разозлён на Макрона за слова о «смерти мозга» НАТО

Американский лидер Дональд Трамп разозлился на слова французского президента Эммануэля Макрона, заявившего о «смерти мозга» НАТО.
RT на русском 01:02
Армия и оружие

Армия Сирии отразила атаку террористов в Идлибе

Life.ru 29 ноября в 21:03
Происшествия

В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе

Житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехгодовалую девочку, забытую пьяным двоюродным дедом ночью на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии, сообщает республиканский главк МЧС.
РИА Новости вчера в 23:55
Футбол

Умерла двухлетняя дочь экс-футболиста «Арсенала»

РЕН ТВ вчера в 17:36
Армия и оружие

Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России

Ведомости вчера в 16:59
Финансы

После дивидендного гэпа «Северсталь» может расти в зону «двойной вершины»

Новости, кстати, были все достаточно неплохие по Америке. Вчера Америка отдыхала, ее не было.
Finam.Ru 29 ноября в 04:05
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском 30 ноября в 18:30
Музыка

Ани Лорак расплакалась во время выступления в Киеве

Певица Ани Лорак не смогла сдержать слез во время своего выступления в Киеве.
iReactor вчера в 22:26
Транспорт

РЖД начнут продавать билеты на автобусы и самолеты в 2020 году

«Российские железные дороги» (РЖД) планируют в 2020 году начать продавать билеты на самолеты, автобусы и водный транспорт.
РБК вчера в 17:47
Здоровье

Чем опасен снюс? Употребление «конфеток» может привести к смерти

Стоит недорого (в районе 100 рублей), выглядит как конфетка и запаха после употребления не дает — значит, его можно употреблять незаметно.
Аргументы и Факты вчера в 16:06
Игры

Rockstar распродаёт GTA V и Red Dead Redemption 2 с огромными скидками

С полным списком игр, которые участвуют в акции, можно ознакомиться на официальном сайте онлайн-магазина Rockstar.
Ferra 30 ноября в 04:47
Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

Известия вчера в 06:22
Политика

В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России

Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
РБК 00:09
Армия и оружие

National Interest назвал российскую винтовку «смертоносным оружием»

Бронежилет не спасет от выстрела из российской крупнокалиберной снайперской винтовки Драгунова (СВДК).
Телеканал 360° 30 ноября в 00:33
Футбол

Тедеско — об эпизоде с Ракицким: пенальти был чистейший

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал судейские решения в матче 18-го тура с «Зенитом» (0:1).
RT на русском вчера в 14:01
Наука

Ученые выявили смертельную опасность жирной пищи

АМИТЕЛ 30 ноября в 09:35
Происшествия

В ЦБ оценили новый способ мошенничества с банковскими картами

RT на русском 29 ноября в 07:58
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru вчера в 16:43
Экономика

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:04
Футбол

Бывшего футболиста «Зенита» Фернандо Риксена до сих пор не похоронили

Супруга бывшего игрока «Зенита» Фернандо Риксена Вероника дала интервью «Спорт-Экспрессу», в котором рассказала, что ее мужа до сих пор не похоронили.
Петербургский дневник 00:46
Общество

«Сила Сибири»: руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа

Сегодня Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири".
Вести.Ru вчера в 21:48
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