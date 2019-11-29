Экономика
REGNUMДагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
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Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по объему освоенных на нацпроекты денег
Татар-информ29 ноября в 01:40
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Политика
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил в регионе траур по погибшим в аварии с рейсовым автобусом в Сретенском районе.
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Тигр вышел на автотрассу в Хабаровском крае
В Хабаровском крае водители сняли на видео крупного тигра, который вышел на дорогу.
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Медики назвали продукты, которые все же не следует есть при ангине.
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Госдеп призвал ЕС «противостоять угрозам» России и Китая
Госдепартамент поздравил новое руководство Еврокомиссии и Евросовета с вступлением в должности и призвал их противостоять «совместным вызовам безопасности» и «угрозам» со стороны России, Китая и Ирана.
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В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
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Американский лидер Дональд Трамп разозлился на слова французского президента Эммануэля Макрона, заявившего о «смерти мозга» НАТО.
Армия и оружие
Армия Сирии отразила атаку террористов в Идлибе
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В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе
Житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехгодовалую девочку, забытую пьяным двоюродным дедом ночью на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии, сообщает республиканский главк МЧС.
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Умерла двухлетняя дочь экс-футболиста «Арсенала»
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Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России
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После дивидендного гэпа «Северсталь» может расти в зону «двойной вершины»
Новости, кстати, были все достаточно неплохие по Америке. Вчера Америка отдыхала, ее не было.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Музыка
Ани Лорак расплакалась во время выступления в Киеве
Певица Ани Лорак не смогла сдержать слез во время своего выступления в Киеве.
Транспорт
РЖД начнут продавать билеты на автобусы и самолеты в 2020 году
«Российские железные дороги» (РЖД) планируют в 2020 году начать продавать билеты на самолеты, автобусы и водный транспорт.
Здоровье
Чем опасен снюс? Употребление «конфеток» может привести к смерти
Стоит недорого (в районе 100 рублей), выглядит как конфетка и запаха после употребления не дает — значит, его можно употреблять незаметно.
Игры
Rockstar распродаёт GTA V и Red Dead Redemption 2 с огромными скидками
С полным списком игр, которые участвуют в акции, можно ознакомиться на официальном сайте онлайн-магазина Rockstar.
Происшествия
На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика
Политика
В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России
Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
Армия и оружие
National Interest назвал российскую винтовку «смертоносным оружием»
Бронежилет не спасет от выстрела из российской крупнокалиберной снайперской винтовки Драгунова (СВДК).
Футбол
Тедеско — об эпизоде с Ракицким: пенальти был чистейший
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал судейские решения в матче 18-го тура с «Зенитом» (0:1).
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В ЦБ оценили новый способ мошенничества с банковскими картами
Происшествия
В Киеве при покушении на депутата убили ребенка
Экономика
Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Футбол
Бывшего футболиста «Зенита» Фернандо Риксена до сих пор не похоронили
Супруга бывшего игрока «Зенита» Фернандо Риксена Вероника дала интервью «Спорт-Экспрессу», в котором рассказала, что ее мужа до сих пор не похоронили.
Общество
«Сила Сибири»: руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа
Сегодня Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири".