Коронавирус
RuNews24.ruДагестан вновь стал лидером в СКФО по приросту смертей от коронавируса
Своеобразным антилидером стал Дагестан, там умерли 407 жителей, которые заразились коронавирусом. В Ставропольском крае скончались 114 человек.
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В регионах СКФО с начала пандемии выявили более 33 тыс. заражений COVID-19
Аргументы и Факты - Ставрополь10 июля в 05:34
Коронавирус на Юге: вслед за Крымом и Кубанью остальные регионы Юга готовы принять туристов
Клуб регионов10 июля в 05:12
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 10:19, Ашберн
Армия и оружие
На границе Армении и Азербайджана произошло вооруженное столкновение
Коммерсантъ 10:12
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Происшествия
«Норникель» сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина
Около 44,5 тонны авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель"), сообщает пресс-служба "Норникеля" в воскресенье.
Интерфакс 06:38
Общество
В Хабаровске прошли новые акции протеста в поддержку Фургала
Люди двое суток подряд участвуют в акции. В Хабаровске прошли новые акции протеста в поддержку губернатора Сергея Фургала.
Деловое.ТВ 04:53
Общество
Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH.
REGNUM 06:13
Происшествия
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области
Пятнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по региону.
Газета.Ru 10:07
Футбол
УЕФА и ФИФА не обращались в РФС по делу пойманного на ставках арбитра
Российский футбольный союз (РФС) не получал запросов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) по делу арбитра, который подозревается в ставках на тотализаторе, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:52
Происшествия
Соловьёв прокомментировал планы адвоката Ефремова засудить его
Телеведущий Владимир Соловьёв высмеял намерение адвоката Эльмана Пашаева, защищающего актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, судиться с ним из-за разглашения результатов экспертизы.
Известия вчера в 16:46
Здоровье
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости 06:01
Общество
Международное авиасообщение в России может возобновиться с 15 июля
Снятие введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений на международное авиасообщение в России может начаться 15 июля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
RT на русском 10 июля в 13:54
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Гаджеты
Google запустила опрос по новой ОС Android 11 для пользователей
Официальный опрос для пользователей смартфонов Pixel о новой версии операционной системы Android выпустила Google 10 июля.
ИА Красная Весна 02:27
Общество
Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом
Две трети жителей Италии не хотят, чтобы американские туристы возвращались к ним в страну этим летом, сообщает TheLocal.it со ссылкой на опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov.
РИА Новости 04:05
Политика
В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru 06:06
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Все ради Павла Прилучного: Мирослава Карпович сделала пластику
Внешность молодой актрисы менялась последние годы кардинально. В первую очередь Карпович сильно похудела.
Комсомольская правда вчера в 15:35
Религия
12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла
Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
Общество
Китайский блогер назвал шесть самых удивительных российских продуктов
Пользователь китайской платформы для блогов Sohu в своей колонке рассказал о шести самых необычных продуктах и блюдах из России.
РИА Новости 08:09
Футбол
Игорь Акинфеев: Слуцкий всем все доказал. Он топовый тренер
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался в адрес Леонида Слуцкого, который ныне тренирует «Рубин».
Советский спорт 08:29
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru вчера в 06:48
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Общество
Ubisoft показала тизер Far Cry 6
Компания Ubisoft сегодня показала первый официальный тизер игры Far Cry 6. Что интересно, так это то, что ещё вчера пользователи азиатского магазина PS Store обнаружили скрытую страничку игры с официальным постером и датой релиза.
ITZine.ru вчера в 07:08
Общество
Редактора телеканала «Царьград» оштрафовали за фейки о коронавирусе
Мировой судья Тверского района Москвы на 120 тысяч рублей оштрафовал главного редактора телеканала "Царьград" Дарью Токареву за две фейковые новости о коронавирусе на сайте канала, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 07:46
Энергетика
Bloomberg и WSJ узнали о подготовке ОПЕК+ к пересмотру сделки по нефти
Ключевые члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+ в среду, 15 июля, обсудят в формате видеоконференции ситуацию на энергетическом рынке и будущее нефтяной сделки, сообщает Wall Street Journal.
РБК 06:06
Авто
Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России
Речь идет о пассажирских микроавтобусах на 16, 14, 12 и 10 посадочных мест, включая место водителя.
Evo-rus.com 09:36
Футбол
Игрок «Боруссии» Холанд оказался в центре скандала
Игрок дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд оказался в центре скандала в Норвегии, сообщает Mirror.
Газета.Ru 09:23
Происшествия
Полиция начала поиски стрелявшего на МКАД пассажира машины
Столичные полицейские организовали поиски пассажира машины, устроившего стрельбу на МКАД.
Известия 05:43
Наука
Назван фактор, удваивающий риск смерти от коронавируса
Высокий уровень сахара в крови увеличивает риск летального исхода от тяжелых форм заболевания Covid-19.
Gazeta.SPb 01:30
Армия и оружие
В Китае рассказали, чем Россия может победить США в войне
Аналитики китайского портала Sohu «проработали» на своих страницах сценарий конфликта между США и Россией и, учитывая оружейные возможности обеих стран, представили, кто будет более удачлив в атаке.
Shraibikus News 05:55