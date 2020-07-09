Своеобразным антилидером стал Дагестан, там умерли 407 жителей, которые заразились коронавирусом. В Ставропольском крае скончались 114 человек.

Дагестан вновь стал лидером в СКФО по приросту смертей от коронавируса

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