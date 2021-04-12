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Дагестан занял I место в СКФО по итогам 2020 года по росту инвестиций в основной капитал

В Дагестане под руководством Врио Главы РД Сергея Меликова и Министра экономического развития РФ Максима Решетникова состоялось рабочее совещание, где обсуждены вопросы социально-экономического развития региона. На повестке - актуальные для региона вопросы.В источнике
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Дагестан занял 1 место по СКФО по росту инвестиций в основной капитал в 2020 году

Mo-gumbet.ru02:43

Дагестан занял 1 место по СКФО по росту инвестиций в основной капитал в 2020 году

Деловой Кайтагвчера в 13:03

Госпрограмма развития СКФО продлена до 2030 года

Это Кавказ9 апреля в 09:10

Максим Решетников: госпрограмма развития СКФО продлена до 2030 года

РИА Дагестан10 апреля в 13:55

Меликов заявил, что стратегия развития Дагестана до 2030 года будет согласована в мае

ТАСС10 апреля в 14:52

Правительство РФ продлило программу развития Северного Кавказа

Вестник Кавказа9 апреля в 10:34

Дагестан занял 1 место по СКФО по росту инвестиций в основной капитал в 2020 году

Зори Табасаранавчера в 05:16
Интересное

В Барнауле ввели режим повышенной готовности из-за обрушения части трубы ТЭЦ-2

Власти Барнаула ввели в городе режим повышенной готовности после обрушения части дымовой трубы на ТЭЦ-2, сообщает пресс-служба мэрии в понедельник по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
ТАСС00:52

В Госдуме потребовали от Минэнерго и Минфина доказательств эффективности демпфера

Первый зампред комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам Михаил Щапов 6 апреля направил министру финансов Антону Силуанову и министру энергетики Николаю Шульгинову письма с запросом предоставить данные, доказывающие эффективность механизма демпфера (есть у «Известий»).
Известия20:01

Волынов рассказал, как Гагарин рассмешил отряд космонавтов

Юрий Гагарин был готов помочь друзьям в трудную минуту и умел поднять настроение, рассказал в интервью РИА Новости летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий космонавт из первого отряда космонавтов, совершивший два полета в космос, Борис Волынов.
РИА Новости02:47