В Дагестане под руководством Врио Главы РД Сергея Меликова и Министра экономического развития РФ Максима Решетникова состоялось рабочее совещание, где обсуждены вопросы социально-экономического развития региона. На повестке - актуальные для региона вопросы.

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