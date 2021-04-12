Дагестан занял I место в СКФО по итогам 2020 года по росту инвестиций в основной капитал
В Дагестане под руководством Врио Главы РД Сергея Меликова и Министра экономического развития РФ Максима Решетникова состоялось рабочее совещание, где обсуждены вопросы социально-экономического развития региона. На повестке - актуальные для региона вопросы.В источнике
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Дагестан занял 1 место по СКФО по росту инвестиций в основной капитал в 2020 году
Деловой Кайтагвчера в 13:03
Дагестан занял 1 место по СКФО по росту инвестиций в основной капитал в 2020 году
Зори Табасаранавчера в 05:16