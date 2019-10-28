Общество
РИА ДагестанДагестанцам придется копить деньги 19 лет для покупки дома
Эксперты федерального портала недвижимости «МирКвартир» изучили средние ставки на частные дома в регионах страны и сопоставили их со средними доходами граждан. В Дагестане при средней зарплате в 30 тысяч рублей и стоимости дома 6,6 млн рублей срок для накопления необходимой суммы составляет 19 лет.
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Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
Российская газета 25 октября в 23:21
Общество
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РИА Новости 06:09
Происшествия
Суд арестовал готовившего нападение в подмосковном колледже студента
Зарайский городской суд Московской области отправил под арест студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который готовил нападение на однокурсников.
RT на русском 06:32
Здоровье
Москвичи смогут бесплатно проверить сердце и сосуды
Жители Москвы смогут бесплатно проверить сердце и сосуды в 59 городских больницах и поликлиниках 29 и 31 октября, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города.
Вечерняя Москва 01:11
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:55
Политика
Страны ЕС согласовали отсрочку Brexit до 31 января 2020 года
27 стран - членов Евросоюза решили одобрить запрос Великобритании на отсрочку даты Brexit на три месяца - до 31 января 2020 года.
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Специалисты оценили перспективы Ravon на российском рынке
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Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года
Еще один человек, близкий к Кремлю, ранее говорил «Ведомостям» о резком сокращении «медового месяца», когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца: «Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью».
Ведомости вчера в 16:52
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Происшествия
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ЧП произошло вечером 27 октября. На кадрах с места видно, что микроавтобус врезался в бок частного самолета, повредив ему фюзеляж.
Вести.Ru 03:34
Происшествия
Автобус и пять машин столкнулись в Ленобласти
Автобус и пять машин столкнулись на трассе в Ленинградской области, в результате аварии погиб один человек и трое пострадали, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
ТАСС 05:22
Экономика
РБК: Орешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород через Москву.
ТАСС 04:08
Общество
Бутина рассказала об извинениях судьи и ФБР
Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина заявила, что после судебного заседания перед ней извинилась судья, а до этого — сотрудники ФБР и прокуратуры.
РИА Новости 02:37
Кино
В Риме состоялась премьера нового фильма Андрея Кончаловского
RuNews24.ru 04:44
Путешествия
Аксенов заявил о рекордном количестве посетивших Крым туристов
Число туристов в Крыму с начала 2019 года превысило рекордный показатель прошлого года.
РБК 05:43
Технологии
ESET представила новое поколение антивирусных решений NOD32 для частных пользователей
Более подробную информацию о новом поколении защитных решений ESET для частных пользователей можно найти по адресу esetnod32.ru/home/products.
3DNews 06:11
Политика
Путин поручил заняться вопросом реставрации памятников в странах АТР
Президент РФ Владимир Путин поручил заняться вопросом реставрации русских воинских захоронений и памятников культуры в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
News.ru 06:11
Авто
Начались продажи Renault Captur нового поколения
Компания Renault объявила старт продаж кроссовера Captur новой генерации.
Новые автомобили 26 октября в 23:26
Политика
Сотрудники «либеральных СМИ» рассказали о своей работе
"Чем меньше делаешь, тем больше вероятность, что с тобой продлят контракт" Пётр, 30 лет, сотрудник телеканала "Настоящее время" * (СМИ признано иноагентом, финансируется из американского бюджета через Агентство США по глобальным медиа).
RT на русском 01:30
Армия и оружие
Российские атомные подлодки испытают новое оружие в Норвежском море
Российские атомные подлодки «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в водах Норвежского моря, сообщает «Интерфакс».
Рифей-Пермь 26 октября в 10:12
Общество
Собянин: Преступность в Москве снижается год от года
Эхо Москвы 05:31
Происшествия
Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следствия
Адвокат Сергей Бадамшин подал в суд жалобу из-за бездействия следствия по делу его подзащитного, журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Коммерсантъ 05:29
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Партия «Левые» лидирует на земельных выборах в немецкой Тюрингии
Левая партия впервые в своей истории выигрывает земельные выборы в ФРГ.
Эхо Москвы вчера в 13:37
Теннис
Роджер Федерер снялся с «Мастерса» в Париже
Швейцарец Роджер Федерер принял решение пропустить "Мастерс" в Париже.
GoTennis.ru 05:23
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева произошёл сердечный приступ
В понедельник, 28 октября, появилась информация о том, что у композитора Максима Фадеева случился сердечный приступ.
Регион online 04:25
Происшествия
В Сети появились кадры с места падения самолета в Пермском крае
В интернете появились фотографии с места крушения частного легкомоторного самолета Сеssпа 172 в Пермском крае.
Газета.Ru 05:07
Авто
В Сети показали, как НИВА ускоряется до сотни за 2 секунды
Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Автоновости дня 26 октября в 06:53