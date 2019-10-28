Общество

РИА ДагестанРИА ДагестанДагестанцам придется копить деньги 19 лет для покупки дома

Эксперты федерального портала недвижимости «МирКвартир» изучили средние ставки на частные дома в регионах страны и сопоставили их со средними доходами граждан. В Дагестане при средней зарплате в 30 тысяч рублей и стоимости дома 6,6 млн рублей срок для накопления необходимой суммы составляет 19 лет.
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