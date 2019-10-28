Общество
РИА ДагестанДагестанцам придется копить деньги 19 лет для покупки дома
Эксперты федерального портала недвижимости «МирКвартир» изучили средние ставки на частные дома в регионах страны и сопоставили их со средними доходами граждан. В Дагестане при средней зарплате в 30 тысяч рублей и стоимости дома 6,6 млн рублей срок для накопления необходимой суммы составляет 19 лет.
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Пока Тимати отрывается на Мальдивах, Анастасия Решетова заботится о его сыне дома.
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Шоу-бизнес
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Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
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Микроавтобус врезался в частный самолет в аэропорту Петербурга
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Технологии
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Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщают РИА «Новости».
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Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Наука
Ученые узнали, что скрывается внутри древней мумии кошки
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Аксенов заявил о рекордном туризме в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с начала 2019 года полуостров посетили около 6,9 млн туристов, что стало рекордом за все постсоветские годы.