Общество
РИА ДагестанДагестанцам придется копить деньги 19 лет для покупки дома
Эксперты федерального портала недвижимости «МирКвартир» изучили средние ставки на частные дома в регионах страны и сопоставили их со средними доходами граждан. В Дагестане при средней зарплате в 30 тысяч рублей и стоимости дома 6,6 млн рублей срок для накопления необходимой суммы составляет 19 лет.
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Здоровье
Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС
Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
Путешествия
Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях
С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Политика
В Брюсселе прошли консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа
Во время беседы стороны обменялись мнениями о будущем транзита газа через Украину в связи с проведением в Брюсселе раунда трёхсторонних министерских консультаций Россия — ЕС — Украина.
Общество
Драка произошла из-за переименования проспекта Бандеры в киевском суде
Противники и сторонники переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича подрались в суде Киева, сообщил сайт RT со ссылкой на «Диалог.UA».
Происшествия
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.
Общество
Путин поручил ускорить строительство развязки в Химках
Политика
Президент Аргентины признал поражение на выборах
Шоу-бизнес
Стас Пьеха признался, что несколько лет назад перенес инфаркт
Армия и оружие
В ООН не подтвердили ликвидацию аль-Багдади
Мониторинговая группа ООН по запрещённым в РФ террористическим организациям «Исламское государство» (ИГ), «Аль-Каида» и «Талибан» пока не может подтвердить информацию о гибели лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади.
Политика
Украина согласилась выполнить решение ВТО по спору с Россией
Украина согласилась выполнить решение Всемирной торговой организации в рамках спора с Россией о пошлинах на нитрат аммония.
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
Технологии
Владельцы карты «Стрелка» смогут оплатить проезд с мобильного телефона
Владельцы карты "Стрелка" в ближайшее время смогут оплачивать проезд на общественном транспорте в Московской области с мобильных устройств.
Экономика
Медведев подписал стратегию развития судостроения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года, призванную увеличить долю российских судов на мировом рынке.
Космос
В Солнечной системе может появиться новая карликовая планета
Ученые обнаружили, что астероид имеет сферическую форму и все шансы занять место Цереры в качестве самой маленькой карликовой планеты Солнечной системы.
Политика
СМИ сообщили о высылке из Болгарии российского дипломата
По данным агентства, дипломат уже покинул Болгарию. Как сообщает «РИА Новости», посольство России в Болгарии эту информацию не комментирует.
Происшествия
В Крыму подозреваемому в подготовке теракта предъявили обвинения
Члену украинских экстремистских организаций Олегу Приходько, который подозревался в подготовке теракта на полуострове Крым, предъявлено обвинение.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко: «Ежемесячно трачу около 5 миллионов рублей»
Известная телеведущая, певица и композитор Регина Тодоренко недавно призналась, что ежемесячно тратит около 5 миллионов рублей на собственные проекты, но не забывает и об удовольствиях.
Общество
ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов
Заместитель председателя Верховного суда Владимир Давыдов отменил постановление ВС, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Происшествия
Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24
Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.
Политика
Путин увеличил штат прокуратуры
Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
Общество
ГИМ отменил «Дилетантские чтения»
Об отмене мероприятия сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», один из учредителей журнала «Дилетант» Алексей Венедиктов.
Происшествия
Начальника полиции подмосковного Ступина задержали за взятку
Главу полиции подмосковного Ступино задержали по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей.
Футбол
Роналду: «Соперничество с Месси помогало нам обоим расти»
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду положительно оценил соперничество с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.