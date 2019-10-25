с чего всё началось

Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова. Соответствующее видео появилось в Twitter-аккаунте Sport24. Рядом с отелем собрались несколько десятков человек.

Политика МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.

Армия и оружие Прибытие российских С-400 и «Панцирей» в Сербию попало на видео Напомним, ранее Минобороны РФ сообщало о переброске дивизиона зенитно-ракетного комплекса С-400 и батареи зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» в Сербию для участия во втором этапе совместных сербско-российских учений «Сербский щит».

Экономика Белоруссия приостановила переговоры с Россией по кредиту на $600 млн В феврале стало известно, что Белоруссия попросила у России кредит в $600 млн на рефинансирование долга перед Россией.

Киберспорт В Dota Underlords вышло «Большое обновление» Valve выпустила патч «Большое обновление» для Dota Underlords, который поэтапно анонсировала на протяжении нескольких дней.

Общество Названы параметры новой накопительной пенсионной системы Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".

Футбол Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.

Политика Президент Чехии попросил разведку прекратить поиск российских шпионов Президент Чехии Милош Земан заявил, что чешской службе безопасности и информации (СБИ) следует прекратить поиск шпионов из России.

Футбол Сафонов попал в команду недели Лиги Европы УЕФА объявила команду недели по итогам 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Происшествия Стали известны детали дела о хищении данных клиентов российских банков Коллекторская компания «Национальная служба взыскания» подтвердила задержание своего сотрудника по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.

Политика Аваков заступился за «Азов» после критики в США Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций.

Происшествия В Германии уничтожат 320 тонн колбасы из-за гибели троих человек Власти Германии уничтожат 320 тонн колбасы компании Wilke, от которой, по предварительным данным, скончались три человека.

Политика Бундестаг отказался отменять антироссийские санкции Накануне член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт сообщил «Известиям», что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций в отношении России.

Происшествия Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии.

Экономика АСВ заберет у осужденного банкира деньги от продажи жилья в Лондоне Суд по банкротствам южного округа Нью-Йорка постановил передать российскому конкурсному управляющему деньги от продажи лондонской квартиры экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, в отношении которой ведется процедура банкротства.

Авто Когда менять приводной ремень на автомобиле? Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.

Общество Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.

Футбол Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.

Экономика Акции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу.

Здоровье Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.

Музыка Little Big выступили в защиту животных в новом клипе Группа Little Big выступила в защиту бездомных животных в новом клипе Rock—Paper—Scissors.

Экономика Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.