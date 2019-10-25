Единоборства
Lenta.ruДагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова. Соответствующее видео появилось в Twitter-аккаунте Sport24. Рядом с отелем собрались несколько десятков человек.
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с чего всё началось
На видео в инстаграм один из присутствующих говорит, что они с другом хотели повидать Конора, но обслуживающий персонал говорит, что спортсмена здесь нет.Московский Комсомолец04:39
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Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
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Власти Германии уничтожат 320 тонн колбасы компании Wilke, от которой, по предварительным данным, скончались три человека.
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Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии
В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии.
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Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
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Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид
Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.
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Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.
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