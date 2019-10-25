Единоборства
Lenta.ruДагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова. Соответствующее видео появилось в Twitter-аккаунте Sport24. Рядом с отелем собрались несколько десятков человек.
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Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
РИА Новости вчера в 18:53
Общество
Программу Андрея Малахова о трагедии в Красноярском крае сняли с эфира
Трагедия в Красноярском крае произошла 19 октября — из-за прорыва дамб затопило общежития работников золотодобывающей артели.
Salt Mag вчера в 03:57
Здоровье
Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов
Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Lenta.ru вчера в 18:43
Космос
Мощный выброс частиц на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей
Мощный выброс заряженных частиц из-за гигантской корональной дыры на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей, начиная с 25 октября.
UfaTime.ru вчера в 15:36
Общество
Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья
Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Политика Сегодня 23 октября в 09:04
Общество
Суд в Гааге ответил на обращение жителей Киселевска
Жители Киселевска получили ответ из Международного уголовного суда, расположенного в Гааге, Нидерланды.
VSE42.RU 04:18
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM 23 октября в 13:06
Происшествия
Сотрудники ФСБ изъяли документы в Минлесхозе Красноярского края
Проверку деятельности регионального лесного министерства совместно провели Минприроды России, Рослесхоз, прокуратура Красноярского края, ФСБ и МВД России.
ТАСС 03:44
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Гаджеты
Honor представил в России смартфон Honor 9X
Astera вчера в 13:58
Экономика
Белоруссия и Казахстан согласовали поставки нефти
Казахстан договорился о поставках нефти Белоруссии.
Газета.Ru 04:11
Технологии
Стоимость изготовления двигателя РД-191 для ракеты «Ангара» снизят в полтора раза
Пермское предприятие "Протон-ПМ" (входит в НПО "Энергомаш") планирует снизить стоимость производства двигателя РД-191 для российских ракет-носителей "Ангара".
ТАСС 04:05
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Актриса Яковлева прокомментировала заболевание Заворотнюк
Известная советская актриса Александра Яковлева звезда легендарных фильмов "Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов" прокомментировала сообщения и имеющиеся слухи о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru 00:17
Авто
Средняя стоимость авто до трех лет выросла в России до 878 тыс. рублей
С 2018 по 2019 год средняя цена автомобиля в возрасте до 3 лет в России выросла на 9% — до 878 000 рублей, а машины самых ходовых сегментов подорожали на 3 – 13%.
Автоновости дня 02:25
Политика
Патрушев: Иностранные спецслужбы ищут способы для массовых кибератак
Иностранные спецслужбы ведут целенаправленную работу по определению уязвимостей российской информационной инфраструктуры с целью проведения массированных компьютерных атак.
Российская газета 03:48
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
Петрозаводск говорит вчера в 10:48
Общество
ФСБ сможет блокировать связь со странами из-за телефонного терроризма
Совет безопасности РФ поручил проработать инициативу, по которой ФСБ сможет блокировать связь со странами, из которых поступают ложные сообщения о минировании.
Pravda.Ru 02:07
Политика
Бундестаг отказался отменять антироссийские санкции
Бундестаг отказался содействовать смягчению антироссийских санкций, отклонив предложение Левой партии.
Газета.Ru 03:31
Происшествия
В Тюменской области подростки из шалости расстреляли автобусы
В тюменском Тобольске установлены личности двух подростков, обстрелявших утром 24 октября пассажирский автобус из пневматического пистолета.
REGNUM 01:12
Политика
ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы России
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания в стране российской военной базы.
RT на русском 03:18
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Коммерсантъ вчера в 22:26
Футбол
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.
RT на русском 23 октября в 18:02
Общество
Пьер Нарцисс рассказал о стереотипах африканцев о России
У жителей Африки есть множество стереотипов о России, в том числе о климате и суровых людях.
РИА Новости 03:30
Гаджеты
Представлен необычный смартфон Hisense A5 с самым экономичным экраном
UfacityNews.ru вчера в 03:37
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перестала скрывать беременность
Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru 03:36
Политика
В Кремле пока не думают о преемнике Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.
Газета.Ru вчера в 05:41