Единоборства

Lenta.ruLenta.ruДагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве

Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова. Соответствующее видео появилось в Twitter-аккаунте Sport24. Рядом с отелем собрались несколько десятков человек.
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Макгрегор отреагировал на толпу дагестанцев у его отеля в Москве

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