В Сети было опубликовано видео того, как толпа дагестанцев собралась у отеля, где в данный момент находится бывший чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор.

Футбол «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы «Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Футбол Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА После окончания матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.

Наука Установлена причина смерти Александра Македонского Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.

Политика Министр экономики Японии подал в отставку В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.

Политика В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.

Экономика ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.

Технологии Google представила мощнейший в мире квантовый компьютер Доклад о создании Google самого мощного в мире квантового компьютера представили на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), но затем по неизвестным причинам удалили все данные.

Политика Путин объявил о списании долгов стран Африки на 20 миллиардов долларов Российский президент Владимир Путин заявил в ходе выступления на форуме «Россия — Африка» в Сочи, что Москва к настоящему моменту списала долги африканских стран более чем на 20 миллиардов долларов.

Политика Путин пошутил про место России в рейтинге Doing Business Президент России Владимир Путин на форуме Россия-Африка пошутил про место РФ и Маврикия в рейтинге Doing Business.

Армия и оружие В НАТО заметили прогресс в ситуации на севере Сирии В НАТО увидели улучшение ситуации на севере Сирии. Такое заявление сделал генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг.

Здоровье Главный кардиолог Минздрава России назвал чистку сосудов шарлатанством Главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов назвал чистку сосудов шарлатанством.

Авто Toyota Land Cruiser 200 с «мордой» LADA Vesta поразил автолюбителей Водители в РФ все еще мечтают о новом внедорожнике от тольяттинского производителя, который бы пришел на смену 40-летней «Ниве» или же вошел бы в модельную линейку «Лады», больше похожим на Toyota Land Cruiser.

Наука Обыкновенные игрунки могут выучить новый диалект Через некоторое время новички адаптировали свои призывы к новому диалекту. Его обезьяны выучили в результате социального обучения.

Авто Renault готовит совершенно новый бюджетный кроссовер Компания Renault готовится вывести на рынок совершенно новый паркетник.

Общество Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

Единоборства Названы судьи и рефери боя Ковалёв — Альварес 2 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится поединок чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва и чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super и WBC Сауля Альвареса.

Игры Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.

Армия и оружие Небензя упрекнул Запад за бездействие в восстановлении Сирии Постпред поинтересовался, что делает Запад для стабилизации обстановки в Сирии кроме того, что поучает других и выставляет все новые и новые условия.

Здоровье Рак простаты провоцируют три молочных продукта Врачи определили три молочных продукта, которые провоцируют у мужчин возникновение рака простаты, сообщает профильное издание medikforum.

Культура Елена Летучая спасалась от животных в сериале «Ивановы-Ивановы» Елена Летучая снялась в комедийном сериале «Ивановы-Ивановы». Посмотреть новые серии можно будет на телеканале СТС с 11 ноября.