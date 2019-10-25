Единоборства

Газета.RuГазета.RuДагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве

В Сети было опубликовано видео того, как толпа дагестанцев собралась у отеля, где в данный момент находится бывший чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор.
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Группа дагестанцев собралась у отеля, где остановился Конор

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