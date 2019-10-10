Экономика
BFM.ruДагестанские бизнесмены сотворили «экономическое чудо»
Согласно налоговой, каждый дагестанский индивидуальный предприниматель в среднем выручил около 1,5 млн рублей. То есть как минимум в десять раз меньше, чем показывает Росстат.
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Экономическое чудо Дагестана: Росстат обнаружил у местных предпринимателей выручку в три раза выше, чем в Москве
Индивидуальные предприниматели из Дагестана оказались лидерами по объему выручки, следует из статистики Росстата. В 2018 году доход одного дагестанского индивидуального предпринимателя составил в среднем 19,6 млн рублей, в то время как московского — только 6,4 млн рублей.Forbes02:34
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