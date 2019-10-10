В 2018 году доход одного дагестанского индивидуального предпринимателя составил в среднем 19,6 млн рублей, в то время как московского — только 6,4 млн рублей. В Дагестане зарегистрировано 21 300 индивидуальных предпринимателей, в Москве — 212 400.

с чего всё началось

По данным Росстата за прошлый год выручка одного индивидуального предпринимателя в Дагестане составила 19,6 млн рублей, тогда как в Москве – всего 6,4 млн рублей.

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