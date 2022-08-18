Россия, имея право вето в Совете Безопасности ООН (Россия входит в число постоянных членов СБ наряду с Китаем, Великобританией, США и Францией), может оградить себя от действий западных стран, в том числе санкций, но также пытается ослабить поддержку шагов Запада другими странами, указывает Reuters.