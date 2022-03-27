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Daily Express: 67% британцев столкнулись со сложностями в оплате счетов за электричество

Более двух третей - 67% - британцев столкнулись со сложностями в оплате счетов за электричество в связи с введением антироссийских санкций, которые усугубили энергетический кризис в стране, сообщает газета The Daily Express.
Газета.Ru
Согласно результатам социологического исследования, 63% респондентов остались не удовлетворены антикризисной программой главы Минфина Великобритании Риши Сунака, представленной 23 марта.
ТАСС
В связи со взлетом цен на газ в начале февраля Управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства увеличило на 54% верхний предел цен на электроэнергию для потребителей.
ТАСС
По итогам 2022 года в Великобритании ожидается инфляция в 7,4%.
Московский Комсомолец

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2/3 граждан Великобритании с трудом платят за тепло и электроэнергию - британские СМИ
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