Российская газетаDaily Express: Путин переиграл ЕС, договорившись увеличить поставки газа в КНРПрезиденту России Владимиру Путину удалось "переиграть" Европу, договорившись об увеличении поставок газа в Китай.Российская газетаАвтор статьи отметил, что российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин близки к заключению сделки о строительстве нового трубопровода.РИА НовостиИзвестно, что «Сила Сибири-2» пройдет через Монголию и сможет поставлять в Китай до 50 млрд куб. м газа ежегодно.РБКПублицист уточнил, что Россия готова поставлять в Европу больше газа, однако сертификация "Северного потока — 2" приостановлена.РИА НовостиЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомИА "Реалист"Центральная Служба НовостейНовостной фронтFBM.ruЭкономика сегодняИзвестияРЕН ТВИнфоСМИLife.ruREGNUMЦарьградКомсомольская правдаНевские НовостиТК ЗвездаЯмал-МедиаПолитическая ЭкспертизаТелеканал 360°ФАНРосбалтПодробнее о событииDaily Express: Путин переиграл ЕС, договорившись увеличить поставки газа в КНРИзвестия02:36Daily Express: Путин переиграл Европу по «Северному потоку — 2»URA.Ru20:46Daily Express: Путин перехитрил ЕС по вопросу с газомRT на русском21:37Daily Express: Путин переиграл Европу в вопросе о газеLife.ru21:01Daily Express: президент РФ Путин переиграл ЕС, договорившись увеличить поставки газа в КНРГазета.Ru21:59Daily Express: Путин переиграл Европу, договорившись с Китаем об увеличении поставок газаLenta.ru20:40Daily Express: Путин переиграл Европу, договорившись увеличить поставки газа в КитайРИА Новости19:59Показать ещёОценить1,9KПоделиться