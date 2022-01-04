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Daily Express: Путин переиграл ЕС, договорившись увеличить поставки газа в КНР

Президенту России Владимиру Путину удалось "переиграть" Европу, договорившись об увеличении поставок газа в Китай.
Российская газета
Автор статьи отметил, что российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин близки к заключению сделки о строительстве нового трубопровода.
РИА Новости
Известно, что «Сила Сибири-2» пройдет через Монголию и сможет поставлять в Китай до 50 млрд куб. м газа ежегодно.
РБК
Публицист уточнил, что Россия готова поставлять в Европу больше газа, однако сертификация "Северного потока — 2" приостановлена.
РИА Новости

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Daily Express: Путин переиграл ЕС, договорившись увеличить поставки газа в КНР
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