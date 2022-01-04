РИА НовостиDaily Express: Путин переиграл Европу, договорившись увеличить поставки газа в КитайПрезиденту России Владимиру Путину удалось переиграть Европу, договорившись увеличить поставки газа в Китай, написал в статье для британской газеты Daily Express обозреватель Энтони Ашкенази.РИА НовостиАвтор статьи отметил, что российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин близки к заключению сделки о строительстве нового трубопровода.РИА НовостиИзвестно, что «Сила Сибири-2» пройдет через Монголию и сможет поставлять в Китай до 50 млрд кубометров газа ежегодно.РБК"Северный поток — 2" проложен из России в Германию по дну Балтийского моря.РИА НовостиЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняИзвестияРЕН ТВLife.ruЯмал-МедиаТелеканал 360°ФАНВечерняя МоскваГазета.RuПолитРоссияПодробнее о событииDaily Express: президент РФ Путин переиграл ЕС, договорившись увеличить поставки газа в КНРГазета.Ru21:59Daily Express: Путин перехитрил ЕС по вопросу с газомRT на русском21:37Daily Express: Путин переиграл Европу, договорившись с Китаем об увеличении поставок газаLenta.ru20:40Daily Express: Путин переиграл Европу в вопросе о газеLife.ru21:01Daily Express: Путин переиграл Европу по «Северному потоку — 2»URA.Ru20:46Daily Express: Путин договорился о дополнительных поставках газа с КитаемNews.ru21:25Daily Express: Путин переиграл Европу, договорившись увеличить поставки газа в КитайРИА Новости19:59Показать ещёОценить297Поделиться