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Daily Express: Путин переиграл Европу, договорившись увеличить поставки газа в Китай

Президенту России Владимиру Путину удалось переиграть Европу, договорившись увеличить поставки газа в Китай, написал в статье для британской газеты Daily Express обозреватель Энтони Ашкенази.
РИА Новости
Автор статьи отметил, что российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин близки к заключению сделки о строительстве нового трубопровода.
РИА Новости
Известно, что «Сила Сибири-2» пройдет через Монголию и сможет поставлять в Китай до 50 млрд кубометров газа ежегодно.
РБК
"Северный поток — 2" проложен из России в Германию по дну Балтийского моря.
РИА Новости

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