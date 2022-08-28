Поток граждан, въезжающих с подконтрольных Украине территорий в Запорожскую область, увеличился в разы, люди приезжают, узнав от родных реальную ситуацию, заявил в интервью РИА Новости глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на трех американских чиновников передало, что два корабля ВМС США осуществляют проход через Тайваньский пролив впервые после роста напряженности в отношениях Вашингтона с Пекином в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.