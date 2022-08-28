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Daily Express: Россия нанесет ЕС смертельный удар, если окончательно перекроет «СП-1»

Однако Евросоюз боится смертельного удара России 2 сентября.
ФАН
Российская компания «Газпром» объявила, что с 31 августа по 2 сентября газ по «Северному потоку – 1» перестанет поступать в Европу.
ПолитРоссия
Приостановка трубопровода продлится три дня в связи с проведением технического обслуживания и плановых работ.
Ku.life
Газовые хранилища ЕС сейчас активно заполняются топливом.
Ku.life

Подробнее о событии

Daily Express: «Россия может нанести ЕС смертельный удар 2 сентября»
Рамблер05:03
Daily Express: Россия может нанести Евросоюзу смертельный удар 2 сентября
ПолитРоссия03:33
Daily Express: Россия нанесет ЕС смертельный удар, окончательно перекрыв «СП-1»
ИА SM-News04:25
Daily Express: Россия нанесет ЕС смертельный удар, если окончательно перекроет «СП-1»
Газета.Ru04:20
DE: Россия собирается 2 сентября нанести Евросоюзу смертельный удар
R.Life04:14
DE: Россия намерена 2 сентября нанести Евросоюзу смертельный удар
Ku.life03:43
Daily Express: Евросоюз боится смертельного удара России 2 сентября
ФАН04:27

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