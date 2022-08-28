Ранее агентство Рейтер со ссылкой на трех американских чиновников передало, что два корабля ВМС США осуществляют проход через Тайваньский пролив впервые после роста напряженности в отношениях Вашингтона с Пекином в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.