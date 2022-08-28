Будьте в Плюсе

Daily Express: Россия нанесет ЕС смертельный удар, если окончательно перекроет «СП-1»

Евросоюз (ЕС) опасается, что Россия нанесет смертельный удар 2 сентября и окончательно перекроет газ по трубопроводу "Северный поток".
Газета.Ru
Руководство «Газпрома» приняло решение приостановить доступ газа в Европу по «Северному потоку – 1» в период с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта.
Народные новости
В сентябре Европа столкнется с ограничением поставок российского газа.
Общественная служба новостей
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что европейские потери от трехдневного планового ремонта газопровода не будут велики, добавляет "Газета.ru".
Радио Sputnik

Подробнее о событии

Daily Express: Россия нанесет ЕС смертельный удар, если окончательно перекроет «СП-1»
Газета.Ru04:20
Daily Express: Россия может нанести Евросоюзу смертельный удар 2 сентября
ПолитРоссия03:33
Самое цитируемое
Daily Express: «Россия может нанести ЕС смертельный удар 2 сентября»
Рамблер05:03
Daily Express: Евросоюз напуган возможным смертельным ударом России 2 сентября
Политика Сегодня04:53
Daily Express: Евросоюз боится смертельного удара России 2 сентября
ФАН04:27
Daily Express: ЕС боится смертельного удара России 2 сентября
Общественная служба новостей05:07
DE: Россия намерена 2 сентября нанести Евросоюзу смертельный удар
Ku.life03:43

Интересное

Китайский конкурент Toyota Camry от Chery будет стоить 1 млн рублей

На автосалоне в Чэнду состоялся официальный дебют Chery Arrizo 8, нового флагманского седана китайской марки, который прочат в конкуренты Toyota Camry.
Motor26 августа в 07:34

Американский производитель компьютеров Dell Technologies объявил о полном уходе из России

Американская компания Dell Technologies объявила о приостановке всех операций на территории России и закрытии представительства в стране, сообщает Reuters.
РИА Новости07:45

FT: в ЕС планируют поддержать приостановку упрощенного визового режима с Россией

Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге на следующей неделе поддержат приостановку действия соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
РИА Новости08:21

Сенатор предложил направить организаторов акции на дорогих машинах на хозработы в зону СВО

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что организаторов «пробега» на люксовых машинах в Москве можно привлечь к тыловым работам по хозяйству в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
RT на русском08:13

Блогер Ray Redacted выяснил, что мошенники выдают поддельные внешние SSD за Samsung

Внешние SSD объемом 30 Тбайт по цене в $39 в онлайн-магазинах оказались поддельными, мошенники имитировали новинку от Samsung, пытаясь ввести в заблуждение невнимательных покупателей.
Газета.Ru04:00

Минобороны: ВС России нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

«Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье, на территории завода «Мотор Сич», поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолетов Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.
РБК07:13

Певица Клава Кока похвасталась новой квартирой в Москве и автомобилем

Клава Кока похвасталась в социальной сети новыми покупками. Певица приобрела квартиру в центре Москвы и автомобиль мечты.
Monavista Daily07:44

Baza: подозреваемая в поджоге BMW X6 сотрудника Генштаба ВС РФ стала жертвой мошенников

Telegram-каналы Baza и SHOT сообщили, что 65-летняя Елена Белова, которую подозревают в поджоге BMW X6 замначальника управления Генштаба ВС РФ Евгения Секретарева, могла действовать не самостоятельно.
Газета.Ru06:36

Bloomberg: РФ может прекратить поставки газа в Европу на год без негативных последствий

Россия может прекратить поставки газа в Европу на год без каких-либо негативных последствий.
Газета.Ru04:09

Дугин назвал свою дочь изначальной целью покушения

Дугин был в другом автомобиле. Следственный комитет назвал убийство заказным.
РБК07:56