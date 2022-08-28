Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге на следующей неделе поддержат приостановку действия соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что организаторов «пробега» на люксовых машинах в Москве можно привлечь к тыловым работам по хозяйству в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
«Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье, на территории завода «Мотор Сич», поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолетов Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.