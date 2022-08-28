«Авиакомпании смогут выполнять "спрямленные" полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны с 30 августа, в понедельник состоится совещание-разъяснение по полетам для авиакомпаний», — сообщил собеседник агентства.
Организаторов нелегальных гонок в центре Москвы 28 августа нужно отправить в зону специальной военной операции на Украине, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, передает «РИА Новости».
Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге на следующей неделе поддержат приостановку действия соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме, пишет Financial Times со ссылкой на источники.