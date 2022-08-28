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Daily Express: Россия нанесет смертельный удар ЕС, полностью перекрыв «Северный поток»

Россия нанесет Европе смертельный удар, если окончательно перекроет прокачку газа по трубопроводу "Северный поток", заявил аналитик Daily Express
 Тибо Спирле.
РИА Новости
Российская компания «Газпром» ранее объявила о приостановке работы газопровода на период с 31 августа по 2 сентября.
Lenta.ru
Приостановка трубопровода продлится 3 дня из-за технического обслуживания и плановых работ.
ПолитРоссия
"Полное закрытие "Северного потока-1" может привести к истощению запасов газа в ЕС к началу января 2023 года", — привел автор слова эксперта по энергетической безопасности Валери Чоу.
РИА Новости

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Daily Express: Россия нанесет смертельный удар ЕС, полностью перекрыв «Северный поток»
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