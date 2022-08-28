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Daily Express: Россия нанесет смертельный удар ЕС, полностью перекрыв «Северный поток»

Россия нанесет Европе смертельный удар, если окончательно перекроет прокачку газа по трубопроводу "Северный поток", заявил аналитик Daily Express
 Тибо Спирле.
РИА Новости
Однако Евросоюз боится смертельного удара России 2 сентября.
ФАН
После полного перекрытия подачи газа по "Северному потоку-1" запасы газохранилищ европейских стран иссякнут уже к январю 2023 года, — цитирует издание РИА Новости эксперта по энергетической безопасности со ссылкой на Daily Express.
ТУТ НЬЮС
На прошлой неделе «Газпром» заявил, что приостановит прокачку топлива по газопроводу «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября в связи с плановым ремонтом.
Ямал-Медиа

Подробнее о событии

Daily Express: Россия нанесет смертельный удар ЕС, полностью перекрыв «Северный поток»
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DE: Россия намерена 2 сентября нанести Евросоюзу смертельный удар
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Daily Express: «Россия может нанести ЕС смертельный удар 2 сентября»
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Daily Express: Евросоюз боится смертельного удара России 2 сентября
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Daily Express: Россия нанесет ЕС смертельный удар, если окончательно перекроет «СП-1»
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