РИА НовостиDaily Express: Россия нанесет смертельный удар ЕС, полностью перекрыв «Северный поток»Россия нанесет Европе смертельный удар, если окончательно перекроет прокачку газа по трубопроводу "Северный поток", заявил аналитик Daily Express Тибо Спирле.РИА НовостиОднако Евросоюз боится смертельного удара России 2 сентября.ФАНПосле полного перекрытия подачи газа по "Северному потоку-1" запасы газохранилищ европейских стран иссякнут уже к январю 2023 года, — цитирует издание РИА Новости эксперта по энергетической безопасности со ссылкой на Daily Express.ТУТ НЬЮСНа прошлой неделе «Газпром» заявил, что приостановит прокачку топлива по газопроводу «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября в связи с плановым ремонтом.Ямал-МедиаЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMВечерняя МоскваR.LifeiReactorВятка-На-СетиНТВФАНDiscover24RT на русскомПолитРоссияГЛАС.RUАбзацNewInformРамблерМолваИзвестияLife.ruТелеканал 360°Народные новостиYakutsk.ruПодробнее о событииDaily Express: Россия нанесет смертельный удар ЕС, полностью перекрыв «Северный поток»РИА Новости10:37DE: Россия намерена 2 сентября нанести Евросоюзу смертельный ударKu.life03:43Daily Express: «Россия может нанести ЕС смертельный удар 2 сентября»Рамблер05:03Daily Express: Евросоюз боится смертельного удара России 2 сентябряФАН04:27Daily Express: Россия нанесет ЕС смертельный удар, если окончательно перекроет «СП-1»Газета.Ru04:20Daily Express: ЕС боится смертельного удара России 2 сентябряОбщественная служба новостей05:07Daily Express: Россия может нанести Евросоюзу смертельный удар 2 сентябряПолитРоссия03:33Показать ещёОценить2KПоделиться