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Daily Express: Россия нанесет смертельный удар ЕС, полностью перекрыв «Северный поток»

Россия нанесет Европе смертельный удар, если окончательно перекроет прокачку газа по трубопроводу "Северный поток", заявил аналитик Daily Express
 Тибо Спирле.
РИА Новости
Евросоюз боится, что Россия 2 сентября нанесет смертельный удар по Европе.
Общественная служба новостей
"Полное закрытие "Северного потока-1" может привести к истощению запасов газа в ЕС к началу января 2023 года", — привел автор слова эксперта по энергетической безопасности Валери Чоу.
РИА Новости
Основанием для тревоги эксперта стала ранее анонсированная приостановка подачи российского газа по "Северному потоку", которая по плану должна продлиться с 31 августа по 2 сентября.
Pravda.Ru

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Daily Express: Россия нанесет смертельный удар ЕС, полностью перекрыв «Северный поток»
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