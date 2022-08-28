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Daily Express: Россия нанесет смертельный удар ЕС, полностью перекрыв «Северный поток»

Россия нанесет Европе смертельный удар, если окончательно перекроет прокачку газа по трубопроводу "Северный поток", заявил аналитик Daily Express
 Тибо Спирле.
РИА Новости
Евросоюз боится, что Россия 2 сентября нанесет смертельный удар по Европе.
Общественная служба новостей
По мнению Спирле, из-за приостановки поставок страны Европы принялись срочно и довольно быстро заполнять свои хранилища газа, а сейчас ЕС переживает, что после 2 сентября поставок российского газа больше не будет.
НТВ
"Полное закрытие "Северного потока — 1" может привести к истощению запасов газа в ЕС к началу января 2023 года", — привел автор слова эксперта по энергетической безопасности Валери Чоу.
РИА Новости

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