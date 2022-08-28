По мнению Спирле, из-за приостановки поставок страны Европы принялись срочно и довольно быстро заполнять свои хранилища газа, а сейчас ЕС переживает, что после 2 сентября поставок российского газа больше не будет.
Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге на следующей неделе поддержат приостановку действия соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
В минувшую пятницу консульский департамент МИД сообщил на своем сайте, что с 26 августа временно приостанавливает прием заявлений на выдачу загранпаспортов сроком действия десять лет из-за необходимости переформатировать электронный носитель.