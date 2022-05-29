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Daily Express: Великобритания беззащитна перед возможным ядерным ударом со стороны России

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 попытались выяснить, каким оружием российские военные могут ударить по Соединённому Королевству.
Life.ru
Великобритания беззащитна перед ядерным ударом со стороны России, заявили эксперты издания Daily Express.
Lenta.ru
Другим «супероружием» России издание назвало межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат».
Lenta.ru
"У нас нет средств для перехвата и уничтожения российских баллистических ракет", - сказал эксперт.
Московский Комсомолец

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