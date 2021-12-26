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Daily Express: Великобритания готова эвакуировать войска с Украины при вторжении России

Великобритания готова эвакуировать свои войска с Украины при случае, если Россия совершит вторжение в страну.
Lenta.ru
Военное руководство должно провести всеобъемлющий обзор [британской учебной миссии] Orbital, чтобы гарантировать, что весь персонал Соединённого Королевства может быть безопасно выведен, — сказано
 в статье Daily Express.
News.ru
Сейчас большей частью британские силы дислоцируются в городе Яворов Львовской области, а небольшая группа офицеров штаба находится в Киеве.
Smotrim.ru
По данным Daily Express, решение об эвакуации будет принимать начальник британского Управления совместных операций штаба генерал-полковник Чарли Стрикланд.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Daily Express: Великобритания готова эвакуировать войска с Украины при вторжении России
Lenta.ru12:23
Daily Express: Британия эвакуирует своих военных из Украины в случае «вторжения» России
Комсомольская правда12:15
Express: Британия готова эвакуировать свои силы с Украины в случае обострения
RT на русском10:45
Daily Express: британские войска готовы к эвакуации с Украины в случае вторжения России
Газета.Ru10:57
В Британии сообщили о плане эвакуации военных с Украины
Взгляд.ру10:53
Глава Минобороны Британии: В случае обострения ситуации на Украине мы оперативно и безопасно эвакуируем оттуда своих военных
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Daily Express: Британия эвакуирует военных в случае войны на Украине
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