Lenta.ruDaily Express: Великобритания готова эвакуировать войска с Украины при вторжении РоссииВеликобритания готова эвакуировать свои войска с Украины при случае, если Россия совершит вторжение в страну.Lenta.ruВоенное руководство должно провести всеобъемлющий обзор [британской учебной миссии] Orbital, чтобы гарантировать, что весь персонал Соединённого Королевства может быть безопасно выведен, — сказано в статье Daily Express.News.ruСейчас большей частью британские силы дислоцируются в городе Яворов Львовской области, а небольшая группа офицеров штаба находится в Киеве.Smotrim.ruПо данным Daily Express, решение об эвакуации будет принимать начальник британского Управления совместных операций штаба генерал-полковник Чарли Стрикланд.Lenta.ruЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияРидусНТВLife.ruЦарьградРусская ПланетаRT на русскомВоенное обозрениеЦентральная Служба НовостейКомсомольская правдаГазета.RuТелеканал 360°РосбалтПодробнее о событииDaily Express: Великобритания готова эвакуировать войска с Украины при вторжении РоссииLenta.ru12:23Daily Express: Британия эвакуирует своих военных из Украины в случае «вторжения» РоссииКомсомольская правда12:15Express: Британия готова эвакуировать свои силы с Украины в случае обостренияRT на русском10:45Daily Express: британские войска готовы к эвакуации с Украины в случае вторжения РоссииГазета.Ru10:57В Британии сообщили о плане эвакуации военных с УкраиныВзгляд.ру10:53Глава Минобороны Британии: В случае обострения ситуации на Украине мы оперативно и безопасно эвакуируем оттуда своих военныхВоенное обозрение12:03Daily Express: Британия эвакуирует военных в случае войны на УкраинеРИА Новости10:43Показать ещёОценить547Поделиться