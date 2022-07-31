В августе вступят в силу поправки к закону об оружии, увеличатся пенсии работающих пенсионеров, а ФНС сможет передавать сведения о налогоплательщике другим лицам, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Европейские государства становятся все более слабыми игроками на международной арене, уступая место азиатским странам, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью изданию Asia Times.
"Вполне возможно, что производство на некоторых заводах снизится или остановится, если цена станет невероятно высокой или если по какой-то причине возникнут проблемы с доступностью газа", - цитирует издание руководителя отдела энергетики и климатической политики Ассоциации лесной промышленности Финляндии Ахти Фагерблома.