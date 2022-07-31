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Daily Express: антироссийские санкции ведут ЕС к самоубийству

Евросоюзу грозит крупнейший финансовый кризис в истории, если объединение не откажется от санкций против России, пишет
 Daily Express.
Газета.Ru
«Инфляция подскочила до 8,9%, при этом евро впервые за 20 лет упал до паритета по отношению к доллару», - добавил Галлуа.
Аргументы и Факты
Галлуа уверен, что ЕС не может заменить российские нефть и газ.
Аргументы и Факты
Как отмечал президент РФ Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основной целью Запада является ухудшение жизни миллионов людей.
Московский Комсомолец

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Daily Express: санкции против России ведут Европу к самоубийству
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Daily Express: Санкции против России ведут Европу к самоубийству
Российская газета04:52
Daily Express: санкции Запада против РФ «ведут к самоубийству» ЕС
Аргументы и Факты04:10
Daily Express: Санкции ЕС против России ведут Европу к самоубийству
Life.ru04:02
Daily Express: антироссийские санкции ведут ЕС к самоубийству
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Daily Express назвал санкции против России самоубийством Европы
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