Ранее ряд британских газет, включая Daily Express, опубликовали статьи, в которых сообщалось, что спецслужбы РФ якобы получили информацию о составе вакцины AstraZeneca и впоследствии эти данные были использованы для создания российской вакцины "Спутник V". В РФПИ эти публикации охарактеризовали как "наглую ложь, основанную на анонимных источниках".В источнике
С чего всё началось
Первоначально статью о «русских шпионах» опубликовало издание The Sun, позже его перепечатал таблоид The Daily Express
«Слепцов Михаил Эдуардович освобождён от должности руководителя Департамента внутренней политики Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) в связи с переходом на другую работу», — сообщил Айсен Николаев в телеграм-канале.
Первая в этом году презентация Apple состоялась 14 сентября, на ней было представлено новое поколение смартфона iPhone — модели iPhone 13 и iPhone 13 mini, планшеты iPad и iPad mini, а также часы Apple Watch Series 7.
В рамках стрима разработчики рассказали, как они создавали мир Forza Horizon 5. Большое внимание Playground Games уделяет выбору подходящих биомов, ибо необходимо сделать карту максимально интересной для исследования.