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Daily Express извинилась за статью о «краже РФ формулы вакцины от коронавируса»

Ранее ряд британских газет, включая Daily Express, опубликовали статьи, в которых сообщалось, что спецслужбы РФ якобы получили информацию о составе вакцины AstraZeneca и впоследствии эти данные были использованы для создания российской вакцины "Спутник V". В РФПИ эти публикации охарактеризовали как "наглую ложь, основанную на анонимных источниках".В источнике

С чего всё началось

Первоначально статью о «русских шпионах» опубликовало издание The Sun, позже его перепечатал таблоид The Daily Express
 - после обращения издания внесли правки в статьи.

Подробнее о событии

Таблоид Daily Express извинился за клевету о краже Россией формулы вакцины от COVID-19
ФАН17:32
Daily Express извинилась за статью о «краже РФ формулы вакцины от коронавируса»
ТАССвчера в 14:03
РФПИ: британские The Sun и Daily Express извинились за фейк о краже формулы AstraZeneca
Lenta.ruвчера в 12:56
Daily Express извинилась за обвинившую Россию в краже формулы AstraZeneca статью
Московский Комсомолецвчера в 13:17
РФПИ: британские СМИ извинились за публикацию fake-news о «Спутнике V»
Газета.Ruвчера в 13:09
Daily Express извинилась за публикацию о «краже» Россией формулы вакцины AstraZeneca
РИА Новостивчера в 13:03
Daily Express извинилась за статью о краже Россией формулы вакцины AstraZeneca
Москва 24вчера в 13:37

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