Ранее ряд британских газет, включая Daily Express, опубликовали статьи, в которых сообщалось, что спецслужбы РФ якобы получили информацию о составе вакцины AstraZeneca и впоследствии эти данные были использованы для создания российской вакцины "Спутник V". В РФПИ эти публикации охарактеризовали как "наглую ложь, основанную на анонимных источниках".

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С чего всё началось Первоначально статью о «русских шпионах» опубликовало издание The Sun, позже его перепечатал таблоид The Daily Express - после обращения издания внесли правки в статьи. ТК Звезда вчера в 10:00