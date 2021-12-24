ИноСМИDaily Express: метаболический синдром увеличивает риск развития Альцгеймера в 11 разСогласно южнокорейскому исследованию, опубликованному в журнале «Диабетология и метаболический синдром» (Diabetology and Metabolic Syndrome), метаболический синдром может увеличивать вероятность развития болезни Альцгеймера в 11 раз.ИноСМИУ пациентов с метаболическим синдромом вероятность развития болезни Альцгеймера в 11,48 раз выше, чем у пациентов без метаболического синдрома, — сказано в работе специалистов.News.ruДля своего исследования команда ученых проанализировала данные более чем 84 тысяч человек в возрасте 60 лет и старше.Российская газетаВыяснилось, что диабет, высокое кровяное давление и ожирение негативно сказываются на сосудах.РЕН ТВЧитать далееСвернутьИноСМИИноСМИДоктор ПитерРоссийская газетаUfacityNews.ruLife.ruMedikForum.ruA42.RUKadara.ruГазета.RuUfaTime.ruКомсомольская правдаЦарьградПодробнее о событииУченые назвали заболевание, повышающее риск болезни Альцгеймера в 11 разMedikForum.ru23 декабря в 04:15Корейские ученые нашли патологии, которые увеличивают риск болезни Альцгеймера в 11 разДоктор Питервчера в 23:30Ученые назвали повышающее риск болезни Альцгеймера в 11 раз заболеваниеOAnews23 декабря в 11:37Конкретное заболевание увеличивает риск болезни Альцгеймера в 11 разUfaTime.ruвчера в 23:16Названо заболевание, повышающее риск болезни Альцгеймера в 11 разKadara.ru23 декабря в 08:14Названо заболевание, увеличивающее риск болезни Альцгеймера в 11 разUfacityNews.ruвчера в 01:14Ученые назвали недуг, увеличивающий риск болезни Альцгеймера в 11 разРоссийская газетавчера в 14:17Показать ещёОценить17Поделиться