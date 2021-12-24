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Daily Express: метаболический синдром увеличивает риск развития Альцгеймера в 11 раз

Согласно южнокорейскому исследованию, опубликованному в журнале «Диабетология и метаболический синдром» (Diabetology and Metabolic Syndrome), метаболический синдром может увеличивать вероятность развития болезни Альцгеймера в 11 раз.
ИноСМИ
У пациентов с метаболическим синдромом вероятность развития болезни Альцгеймера в 11,48 раз выше, чем у пациентов без метаболического синдрома, — сказано
 в работе специалистов.
News.ru
Для своего исследования команда ученых проанализировала данные более чем 84 тысяч человек в возрасте 60 лет и старше.
Российская газета
Выяснилось, что диабет, высокое кровяное давление и ожирение негативно сказываются на сосудах.
РЕН ТВ

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