Налог на московские квартиры может вырасти на 10% в 2022 году

Сумма налога на московские квартиры может вырасти на 10% в 2022 году в связи с повышением кадастровой стоимости, сообщает РИА Новости со ссылкой на общественного омбудсмена по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилла Кулакова.