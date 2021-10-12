Напротив, AstraZeneca использует для своей вакцины аденовирусный вектор шимпанзе, а не человеческий вектор, используемый «Спутником V», - отмечается в сообщении РФПИ, опубликованном британской газетой.
Получить социальный налоговый вычет можно за приобретенные лекарства, которые назначил врач вам лично или членам вашей семьи, в пределах 120 тысяч рублей за календарный год, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова.
Сумма налога на московские квартиры может вырасти на 10% в 2022 году в связи с повышением кадастровой стоимости, сообщает РИА Новости со ссылкой на общественного омбудсмена по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилла Кулакова.
Напомним, что выпущенный в 2018 году E-Tron построен на электрической адаптации платформы MLB Evo, которая изначально была задумана для моделей с двигателем внутреннего сгорания, таких как Q7, Bentayga, Urus и Touareg.