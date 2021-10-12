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Daily Express признала данные о «краже» Россией формулы AstraZeneca ложными

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Британская газета Daily Express внесла поправки и извинилась за публикацию материла о "краже" Россией формулы вакцины AstraZeneca для создания российской вакцины Sputnik.
РИА Новости
В фонде утверждают, что первым полностью удалило текст-перепечатку со своего сайта издание Daily Express, а позднее и выступило с извинениями.
РБК
В качестве извинения таблоид опубликовал на сайте заявление Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Вечерняя Москва
Напротив, AstraZeneca использует для своей вакцины аденовирусный вектор шимпанзе, а не человеческий вектор, используемый «Спутником V», - отмечается в сообщении РФПИ, опубликованном британской газетой.
Комсомольская правда

С чего всё началось

Первоначально статью о «русских шпионах» опубликовало издание The Sun, позже его перепечатал таблоид The Daily Express
 - после обращения издания внесли правки в статьи.

Подробнее о событии

РФПИ: The Sun и Daily Express извинились за фейк о краже Россией формул вакцин AstraZeneca
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Daily Express извинилась за обвинившую Россию в краже формулы AstraZeneca статью
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Газета.Ruвчера в 13:09
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