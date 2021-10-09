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Daily Mail: Британия оказалась во власти России после закрытия газохранилища в Йоркшире

Британская газета Daily Mail написала, что переориентация страны на импорт газа из-за рубежа вместо развития добычи энергоносителей на собственной территории привела к тому, что Великобритания "оказалась во власти" президента России Владимира Путина.
РИА Новости
Издание отмечает, что за последние 20 лет значительно сокращена добыча газа на богатых месторождениях в Северном и Ирландском морях.
News.ru
В качестве примера, газета привела закрытие в 2017 году газового хранилища на побережье в Йоркшире, которое связано с месторождением Раф, что, по мнению издания, стало проявлением крайнего безрассудства со стороны консервативного правительства.
РИА Новости
Фьючерсные цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы.
РИА Новости

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