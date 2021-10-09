Британская газета Daily Mail написала, что переориентация страны на импорт газа из-за рубежа вместо развития добычи энергоносителей на собственной территории привела к тому, что Великобритания "оказалась во власти" президента России Владимира Путина.
В качестве примера, газета привела закрытие в 2017 году газового хранилища на побережье в Йоркшире, которое связано с месторождением Раф, что, по мнению издания, стало проявлением крайнего безрассудства со стороны консервативного правительства.
Вакцинированные от коронавируса пациенты почти никогда не оказываются в реанимации, а по каждому конкретному случаю следует разбираться отдельно, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" врач и телеведущий Александр Мясников.