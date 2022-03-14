10 марта подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию приняла решение о введении временного запрета на экспорт сахара, пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы. в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 31 августа 2021 г.