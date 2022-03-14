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Daily Mail: активисты захватили особняк бизнесмена Дерипаски в Лондоне

Неизвестные активисты якобы захватили особняк российского бизнесмена Олега Дерипаски, расположенный в Лондоне.
Газета.Ru
О захвате особняка стоимостью 50 млн фунтов стерлингов сообщила
 в понедельник, 14 марта, газета Daily Mail.
DP.RU
Правоохранители британской столицы подтвердили, что данный акт вандализма действительно имел место.
Комсомольская правда
Газета отметила, что особняк Дерипаски считается одним из самых дорогих частных домов в Лондоне.
ТАСС

Подробнее о событии

DM: В Лондоне демонстранты захватили особняк Олега Дерипаски
Комсомольская правда07:52
Британские анархисты захватили в Лондоне особняк российского бизнесмена Дерипаски
Lenta.ru07:35
В Лондоне анархисты захватили особняк, который, предположительно, принадлежит Дерипаске
РИА Новости06:40
Daily Mail: Демонстранты в Лондоне захватили дом Дерипаски
Фонтанка.Ру07:07
Daily Mail: активисты захватили особняк бизнесмена Дерипаски в Лондоне
Газета.Ru06:43
Анархисты захватили «особняк Дерипаски» в Лондоне
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DM: проукраинские активисты захватили особняк Дерипаски в Лондоне
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