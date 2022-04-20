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Daily Mail: британские фермеры требуют поднять цены на яйца из-за расходов на топливо

Фермы требуют у крупных супермаркетов в Британии поднять цены на яйца из-за роста расходов на топливо, электроэнергию и корм, сообщает газета Daily Mail.
РИА Новости
Согласно газете, в последние недели расходы на топливо и электроэнергию выросли на 30% и 40% соответственно.
РИА Новости
Из-за ситуации на Украине на 50% выросли затраты на кормление кур зерном из региона.
РИА Новости
В Великобритании же наблюдается противоположная ситуация: каждый день производители сообщают о необходимости роста цен.
Ямал-Медиа

Подробнее о событии

Daily Mail: фермеры Британии требуют поднять цены на яйца из-за роста расходов на топливо и корм
ПРАЙМ20:23
Фермеры Британии требуют поднять цены на яйца
REGNUM19:36
Daily Mail: британские фермеры требуют поднять цены на яйца из-за расходов на топливо
РИА Новости18:40
Daily Mail заявила о ценах на яйца в Британии, растущих на фоне подорожания топлива
Lenta.ru19:27
Фермеры Британии пожаловались на рост цен на топливо из-за конфликта на Украине
Газета.Ru18:54
Daily Mail: британские фермеры призывают магазины поднять цены на яйца
RT на русском18:53
Британские фермеры требуют поднять цены на яйца из-за дорогого топлива
РЕН ТВ19:33

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