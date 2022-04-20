Посла России в Молдавии Олега Васнецова вызвали в МИД страны из-за заявлений российского внешнеполитического ведомства на тему запрета Кишиневом ношения георгиевских ленточек, сообщил пресс-секретарь МИД Молдавии Даниэл Водэ в Facebook (владелец соцсети Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России).
Эвакуация мирных граждан В среду военные Народной милиции Донецкой народной республики и ВС России организовали гуманитарные коридоры с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, с их помощью были эвакуированы 127 человек.