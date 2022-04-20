"Фермы призывают все крупные супермаркеты поднять цену на дюжину яиц от выращенных в натуральных условиях куриц на 40 пенсов (0,5 доллара) и по меньшей мере на 80 пенсов за органические (яйца)", - говорится в сообщении издания.