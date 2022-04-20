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Daily Mail: британские фермеры требуют поднять цены на яйца из-за расходов на топливо

Фермы требуют у крупных супермаркетов в Британии поднять цены на яйца из-за роста расходов на топливо, электроэнергию и корм, сообщает газета Daily Mail.
РИА Новости
"Фермы призывают все крупные супермаркеты поднять цену на дюжину яиц от выращенных в натуральных условиях куриц на 40 пенсов (0,5 доллара) и по меньшей мере на 80 пенсов за органические (яйца)", - говорится в сообщении издания.
РИА Новости
Согласно газете, в последние недели расходы на топливо и электроэнергию выросли на 30% и 40% соответственно.
РИА Новости
Затраты на кормление кур зерном из региона подорожало на 50 процентов.
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