Lenta.ruDaily Mail: британские пенсионеры будут тратить до 75% от пенсии на оплату за отоплениеКак отмечается в статье, пенсионеров ждет "ужасающая" зима, а плата за коммунальные услуги поглотит около 75 процентов государственной пенсии.РИА НовостиОжидается, что тарифы за коммунальные услуги поглотят примерно 75% государственных выплат.ФАНПравительство уже проиндексировало пенсионные выплаты, но в апреле следующего года после всех обязательных трат на еду и другие нужды у пожилых британцев останется всего 3000 фунтов из 9600 (в годовом исчислении).РИА НовостиПо данным негосударственной организации Money and Pensions Service, примерно для 40 процентов британцев в возрасте старшее 66 лет государственная пенсия — основной источник дохода.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuФАНYakutsk.ruЭкономика сегодняПолитРоссияLife.ruПодробнее о событииDaily Mail: британские пенсионеры будут тратить до 75% от пенсии на оплату за отоплениеLenta.ru12:38DM: Пенсионеров Великобритании ждут огромные расходы на отопление зимойNVL11:33DM: в Британии пенсионерам придётся тратить до 75 процентов от пенсии на оплату счетов за отоплениеОреанда-Новости12:28DM: британским пенсионерам придется тратить до 75% от пенсии на оплату счетов за отоплениеГазета.Ru12:03DM: три четверти пенсии у пожилых британцев уйдут на оплату счетов за электричествоFBM.ru12:38Английских пенсионеров ждут «ужасная» зима и нищета без газа из РФ — DМИА Красная Весна11:18DM: британских пенсионеров ждут «ужасная» зима и нищета без российского газаРИА Новости10:31Показать ещёОценить217Поделиться