Будьте в Плюсе

Daily Mail: британские пенсионеры будут тратить до 75% от пенсии на оплату за отопление

Как отмечается в статье, пенсионеров ждет "ужасающая" зима, а плата за коммунальные услуги поглотит около 75 процентов государственной пенсии.
РИА Новости
Ожидается, что тарифы за коммунальные услуги поглотят примерно 75% государственных выплат.
ФАН
Правительство уже проиндексировало пенсионные выплаты, но в апреле следующего года после всех обязательных трат на еду и другие нужды у пожилых британцев останется всего 3000 фунтов из 9600 (в годовом исчислении).
РИА Новости
По данным негосударственной организации Money and Pensions Service, примерно для 40 процентов британцев в возрасте старшее 66 лет государственная пенсия — основной источник дохода.
РИА Новости

Подробнее о событии

Daily Mail: британские пенсионеры будут тратить до 75% от пенсии на оплату за отопление
Lenta.ru12:38
DM: Пенсионеров Великобритании ждут огромные расходы на отопление зимой
NVL11:33
DM: в Британии пенсионерам придётся тратить до 75 процентов от пенсии на оплату счетов за отопление
Ореанда-Новости12:28
DM: британским пенсионерам придется тратить до 75% от пенсии на оплату счетов за отопление
Газета.Ru12:03
DM: три четверти пенсии у пожилых британцев уйдут на оплату счетов за электричество
FBM.ru12:38
Английских пенсионеров ждут «ужасная» зима и нищета без газа из РФ — DМ
ИА Красная Весна11:18
DM: британских пенсионеров ждут «ужасная» зима и нищета без российского газа
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