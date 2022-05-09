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Daily Mail: десять млн британцев не смогут отопить дома зимой из-за санкций против России

Подданные Великобритании рискуют столкнуться со значительными финансовыми проблемами из-за роста топливных цен, передает
 Daily Mail.
Народные новости
Многие жители Соединенного Королевства с трудом оплачивают счета за электроэнергию, которые в октябре приблизятся к трем тысячам фунтов стерлингов (250 тысяч рублей), говорится в публикации.
РИА Новости
По прогнозам главы SP, газ продолжит дорожать, поскольку Европа ищет альтернативных поставщиков, способных заменить российский импорт.
РИА Новости
В статье уточняется, что британцев "добивает" и кризис стоимости жизни – возросшие цены на продукты, высокая инфляция и падение доходов до рекордных с 1964 года значений.
РЕН ТВ

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