Будьте в Плюсе

Daily Mail: миллионы британцев разорятся или замерзнут зимой из-за антироссийских санкций

Десять миллионов британцев не смогут обогревать свои дома из-за санкций в отношении России и высоких цен на энергоносители, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.
ФАН
Высокие цены за электроэнергию в Европе ставят под удар простых жителей Соединенного Королевства.
Народные новости
Многие жители Соединенного Королевства с трудом оплачивают счета за электроэнергию, которые в октябре приблизятся к трем тысячам фунтов стерлингов (250 тысяч рублей), говорится в публикации.
РИА Новости
По прогнозам главы SP, газ продолжит дорожать, поскольку Европа ищет альтернативных поставщиков, способных заменить российский импорт.
РИА Новости

Подробнее о событии

Daily Mail: миллионы британцев могут разориться или замерзнуть зимой из-за санкций в адрес РФ
Народные новости11:52
Daily Mail: британцы рискуют замерзнуть зимой из-за антироссийских санкций
Общественная служба новостей11:44
Daily Mail: миллионы британцев разорятся или замерзнут зимой
ИА Красная Весна10:59
Британцы рискуют замерзнуть зимой из-за антироссийских санкций
ФАН11:11
Daily Mail: Миллионы британцев разорятся или замёрзнут зимой из-за санкций против РФ
Life.ru10:53
Daily Mail: миллионы британцев могут замерзнуть зимой из-за санкций против РФ
Экономика сегодня10:51
Daily Mail: миллионы британцев разорятся или замерзнут зимой из-за антироссийских санкций
РИА Новости10:25

Интересное

Глава Евросовета прервал встречу с премьером Украины в Одессе из-за воздушной тревоги

Глава Европейского совета Шарль Мишель во время необъявленного ранее визита в Одессу прервал встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем из-за воздушной тревоги.
Известия12:05

Минобороны сообщило о попытках высадки ВСУ на остров Змеиный

Воздушный и морской десант Вооруженных сил Украины за последние двое суток предпринял несколько неудачных попыток высадки на остров Змеиный в Черном море, сообщили в Министерстве обороны России.
РБК13:17

Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных

Город Попасная в Донбассе полностью контролируется силами Луганской Народной Республики и силами Российской Федерации, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
РИА Новости12:45

Путин поручил создать рабочую группу по выработке механизмов валютного регулирования

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая займётся выработкой новых механизмов в валютном регулировании и международных расчётах.
RT на русском09:25

Посла России в Болгарии встретили аплодисментами у памятника советскому солдату в Пловдиве

Российского посла Элеонору Митрофанову встретили аплодисментами на церемонии празднования Дня Победы в болгарском Пловдиве, сообщает портал "Марица".
Газета.Ru11:47

Цена нефти Brent снижается до $106,61 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2022 года на лондонской бирже ICE в понедельник снижается более чем на 5%.
ТАСС12:10

Глава МВД Польши Каминьский заявил, что понимает напавших на посла РФ в Варшаве Андреева

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил о понимании напавших на российского посла в Варшаве Сергеем Андреевым, его слова цитирует ТАСС.
Газета.Ru10:19

Bloomberg: ЕС откажется от введения запрета на перевозку российской нефти своими танкерами

Евросоюз откажется от введения запрета на перевозку российской нефти европейскими танкерами в третьи страны, передает Bloomberg со ссылкой на документы и информированные источники.
РИА Новости10:58

Актер Сергей Безруков предложил сделать ставку в кино на детей

Безруков думает, что многим детям понравится киносказка "Приключения Буратино", "Королевство кривых зеркал".
NVL12:52

Президент Зеленский прикрепил фото украинского военного с эмблемой СС к публикации о 9 Мая

Владимир Зеленский проиллюстрировал публикацию, приуроченную к 9 Мая, фотографией украинского военнослужащего с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова" на форме.
РИА Новости08:52