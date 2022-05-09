РИА НовостиDaily Mail: миллионы британцев разорятся или замерзнут зимой из-за антироссийских санкцийДесять миллионов британцев не смогут обогревать свои дома из-за санкций в отношении России и высоких цен на энергоносители, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.ФАНВысокие цены за электроэнергию в Европе ставят под удар простых жителей Соединенного Королевства.Народные новостиМногие жители Соединенного Королевства с трудом оплачивают счета за электроэнергию, которые в октябре приблизятся к трем тысячам фунтов стерлингов (250 тысяч рублей), говорится в публикации.РИА НовостиПо прогнозам главы SP, газ продолжит дорожать, поскольку Европа ищет альтернативных поставщиков, способных заменить российский импорт.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииDaily Mail: миллионы британцев могут разориться или замерзнуть зимой из-за санкций в адрес РФНародные новости11:52Daily Mail: британцы рискуют замерзнуть зимой из-за антироссийских санкцийОбщественная служба новостей11:44Daily Mail: миллионы британцев разорятся или замерзнут зимойИА Красная Весна10:59Британцы рискуют замерзнуть зимой из-за антироссийских санкцийФАН11:11Daily Mail: Миллионы британцев разорятся или замёрзнут зимой из-за санкций против РФLife.ru10:53Daily Mail: миллионы британцев могут замерзнуть зимой из-за санкций против РФЭкономика сегодня10:51Daily Mail: миллионы британцев разорятся или замерзнут зимой из-за антироссийских санкцийРИА Новости10:25Показать ещёОценить497Поделиться