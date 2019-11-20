Футбол
Sport.ruDaily Mail назвал зарплату Моуринью в «Тоттенхэме»
По данным британского издания Daily Mail, новый главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью будет получать в лондонском клубе больше, чем его предшественник Маурисио Почеттино. Как сообщает таблоид, зарплата португальца составит 15 млн фунтов в год.
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Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
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Футбол
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьёвке финальной части чемпионата Европы 2020 года.
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Обе нитки газопровода «Турецкий поток», начиная от береговых объектов возле Анапы до приёмного терминала Кыйыкей на побережье Турции заполнены газом, сообщает 19 ноября пресс-служба компании «Газпром».
Технологии
Названы приложения, которые нельзя устанавливать на телефон
Некоторые программы из официального каталога Google или Apple не стоит устанавливать на мобильный телефон. Об этом сообщает Hi-tech Mail.ru.
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Цена на российский газ для Молдавии «значительно» снизится с 1 января 2020 г. в связи с изменением формулы цены контракта – до $173 за тысячу кубометров, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
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Участники от России на «Детском Евровидении» выступят третьими
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Футбол
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Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
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