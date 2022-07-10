Британский энергорегулятор Ofgem в апреле повысил ценовой порог на газ и электричество для потребителей с 1277 (около 94 тысяч рублей) до 1971 фунтов стерлингов в год из-за резкого роста мировых цен на природный газ.
По оценкам экспертов, подобное повышение цен может "ввергнуть в нищету миллионы людей", поэтому британским семьям потребуется гораздо больше помощи от государства в "катастрофическую" зиму, указывает The Daily Mail.
Президент США Джо Байден обосновал необходимость предстоящего визита в Саудовскую Аравию тем, что прямое взаимодействие с королевством необходимо для противостояния России и победы в конкурентной борьбе с Китаем.