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Daily Mail: резкий рост цен на электроэнергию грозит ввергнуть в нищету миллионы британцев

Британский энергорегулятор Ofgem в апреле повысил ценовой порог на газ и электричество для потребителей с 1277 (около 94 тысяч рублей) до 1971 фунтов стерлингов в год из-за резкого роста мировых цен на природный газ.
РИА Новости
Эксперты заявили, что счета могут вырасти с сегодняшних рекордных 1971 фунтов стерлингов до 3245 фунтов стерлингов в октябре, а затем еще до 3 364 фунтов стерлингов в начале следующего года.
Международная жизнь
Ценовой порог на энергию в Британии устанавливается регулятором два раза в год на летний (апрель – сентябрь) и на зимний (октябрь – март) периоды.
РИА Новости
По оценкам экспертов, подобное повышение цен может "ввергнуть в нищету миллионы людей", поэтому британским семьям потребуется гораздо больше помощи от государства в "катастрофическую" зиму, указывает The Daily Mail.
РИА Новости

Подробнее о событии

Daily Mail: резкий рост цен на электроэнергию грозит ввергнуть в нищету миллионы британцев
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Daily Mail: резкий рост цен на электроэнергию грозит ввергнуть в нищету миллионы британцев
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