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Daily Mail: резкий рост цен на электроэнергию грозит ввергнуть в нищету миллионы британцев

Британский энергорегулятор Ofgem в апреле повысил ценовой порог на газ и электричество для потребителей с 1277 (около 94 тысяч рублей) до 1971 фунтов стерлингов в год из-за резкого роста мировых цен на природный газ.
РИА Новости
Согласно предыдущему отчету экспертов от 22 июня, счета должны были вырасти до 2981 фунта стерлингов в октябре и до 3003 фунтов стерлингов в январе.
РБК
Ценовой порог на энергию в Британии устанавливается регулятором два раза в год на летний (апрель – сентябрь) и на зимний (октябрь – март) периоды.
РИА Новости
Рост цен на электроэнергию окажет дополнительное давление на британцев, которые уже борются с растущими ценами на продукты питания и топливо, а инфляция, согласно прогнозам, к концу года вырастет до 11%.
Российская газета

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