Британский энергорегулятор Ofgem в апреле повысил ценовой порог на газ и электричество для потребителей с 1277 (около 94 тысяч рублей) до 1971 фунтов стерлингов в год из-за резкого роста мировых цен на природный газ.
Рост цен на электроэнергию окажет дополнительное давление на британцев, которые уже борются с растущими ценами на продукты питания и топливо, а инфляция, согласно прогнозам, к концу года вырастет до 11%.
Западные лидеры, высказываясь о своей поддержке Украины, возможно, "не вполне трезво" оценивают свои возможности и способность "нести бремя" собственных санкций, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
Украинские войска в 1.10 в воскресенье обстреляли Алчевск, выпустив четыре ракеты из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).